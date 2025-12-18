“御意見無用”な「軽のデコトラ」見参!?

ダイハツ工業は2025年12月16日、1月に開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）の出展概要を発表しました。

【他もセンス抜群！】これがダイハツの「TAS2026」出展モデルです（写真で見る）

TAS2026は、2026年1月9日から11日にかけて千葉市美浜区の幕張メッセで行われます。ダイハツは今回のイベントに商用車2台、乗用車3台の計5台を出展する計画です。

なかでも目を引くのが、軽商用トラック「ハイゼット」をベースにした「ハイゼットトラック PTO ダンプ 大発命（ダイハツメイ）」です。内外装は電飾やメッキパーツなどによって、派手な“デコトラ”風に仕上げられています。また、ハイゼットの歴代モデルや往年の軽オート三輪「ミゼット」が描かれた荷台は、持ち上げると輪投げの的になる仕様。遊び心にあふれた1台となっています。

さらに、乗用車では「ムーヴ」と「タントカスタム」をカスタムしたモデルの「クロメキ」2台を出展します。内外装はいずれも黒を基調にコーディネートされており、上質で大人な雰囲気を演出。特に「タントカスタム クロメキ」は、ワイドさを強調した大型グリルを持つ専用バンパーを装備しており、親会社であるトヨタの「ヴェルファイア」や初代「bB」もどことなく想起させる1台となっています。

このほか、荷台の上屋部分をスライドさせることでフロア長を伸ばせるアウトドア志向モデルの「ハイゼットトラックパネルバン EXTEND3」や、SNSなどでファッションの着こなしを紹介する際に使われるハッシュタグ「＃ootd（Outfit Of The Dayの略）」から命名したカジュアルな車両である「ムーヴ #ootd」を出展します。

今回のダイハツの出展車両は、SNSで早くも大きな話題となっています。特に“デコトラ”仕様となったハイゼットトラックは大人気の模様で、「流石に草」「公式がデコトラ作ってんの激アツ」「公式がやるの面白すぎだろ」「いい意味でふざけてて、いかにもダイハツらしい」「やっぱ大阪のメーカーだなって感じる」など、多くの反響が寄せられています。