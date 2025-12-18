渋谷でひと息つくならココ！コーヒー好き女優・美山加恋イチオシのカフェ
スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第30回目の今回は、渋谷の喧騒を離れたカフェをレコメンド。年の瀬、ゆっくりとコーヒーを飲みたい方はぜひ。
年末の風物詩・美山加恋
先日誕生日を迎え、29歳になったのですが、友達からは「加恋の誕生日がくると年末だなぁって感じる」と言われました。
年末の風物詩、美山加恋です。
気がつけば2025年も残りわずか。
バタバタな年の瀬に、ひと息ついて渋谷で少し落ちついたカフェタイムを過ごしたい。そんな方にピッタリなお店を紹介します。
若者や海外の方で賑わう渋谷ですが、その雑踏から抜けた先に佇むお店。
『ZEBRA Coffee & Croissant』
『ZEBRA Coffee&Croissant 渋谷公園通り店』
内装は木の温もりとシンプルなデザインでまとめられ、かつお店自体が面白い形をしています。
それぞれの時間を過ごせるようになのか、椅子に着くとなんとなく周りが気にならない作りな気がして、美術館の隣にあるようなカフェにも思えます。
店内はこんな感じ
店名の通り、主役はコーヒーとクロワッサン。店内で焼き上げている大きくて食べ応えのあるクロワッサンは朝食やちょっとしたランチにもぴったり。
他にもクロワッサン生地の様々なパンもあり、パン屋さんさながらで本格的。サンドイッチや温かいパニーニ、テイクアウトにも向いているパンたちと、種類豊富（1番気になるクロワッサンプリンはこの店の人気フードですが、私はまだ食べられておらず……）。
クロワッサンをはじめ、パンがズラリ
また焼菓子などのスイーツ系も充実していて、コーヒーと合わせて考えられているのがビシバシ伝わってきます。これはうれしい。
もうひとつの主役コーヒーも、定番からスペシャルなものまで揃っています。中心はエスプレッソメニュー。ここも海外の風を感じるポイントなのかな。
今日のコーヒーがまさかのスタイル
この日いただいたのは、「Today’s coffee」。
普通のコーヒーがでてくるのかと思いきや、まさかのフレンチプレス！ ここでフレンチプレスが出てくるとは思わずびっくり。楽しくてニヤニヤしつつプレスしていきます。
プレスする美山さん
その後カップへコーヒーを注ぐ
その日おすすめの豆をフレンチプレスで抽出する一杯で、エスプレッソ系とはまったく違う魅力があります。
蒸らすだけのシンプル構造で、ドリップと違いペーパーフィルターを使わないのでコーヒー豆に含まれるオイルがそのまま味わえるという、コーヒー豆の個性を楽しみたい方に最適です。
またシンプルなコーヒーなのでどんな料理にも合うというのもいいところ。
クロワッサンはもちろん、私が頼んだバナナブレッドのように重さのあるものもきれいにまとめてくれます。いとちゃんが紹介してくれたシナモンロールとも相性ピッタリのはず！
で、いとちゃんから苦手な食べ物は何ですか？ とのことですが、苦手だったんだなと大人になってから気づいたのはバナナです。
今までまったく意識してなかったけど、バナナそのものはあまり食べないし、パフェとかクレープに入ってるバナナは避けてました。でもバナナブレッドとか、バナナジュースとか、バナナの原型が見えないものは好きなので気づかなかったです（笑）。
ちなみに私は八角もパクチーも大好きです！
店内にはレコードプレイヤーが！
■『ZEBRA Coffee&Croissant 渋谷公園通り店』
［住所］渋谷区宇田川町1-12 パークコート渋谷ザ・タワー公園通り側
［電話番号］03-6433-7510
［営業時間］10時〜18時
［休み］無休
［交通］JR山手線渋谷駅ハチ公口から徒歩●●分
［HP］https://zebra-coffee.com/visit/shop-shibuya-koendori/
●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。