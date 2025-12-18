山形県内の優れたデザインの製品を表彰する山形エクセレントデザインの表彰式がきょう山形市で行われました。

【写真を見る】キーワードは「再利用、再発見」 山形エクセレントデザイン表彰式 優れたデザインの製品を表彰！（山形）

キーワードは「再利用、再発見」です。

こちらは、さくらんぼの不要な枝を生地として加工したシャツ。地域の資源を再利用する新たな視点です。

２年に１度開かれる山形エクセレントデザインは今年で１４回目を迎えます。

エクセレント！つまり素晴らしいデザインの製品や企画を表彰することで、より魅力的なものづくりを目指します。

今年は６２の企業から８３点の応募がありこのうち１６点が受賞しました。

■大賞に選ばれたのは？

大賞に選ばれたのは山辺町のオリエンタルカーペットの絨毯。

高級絨毯の余った糸を使い経験の浅い職人が技術を高める目的で作ったもので、手軽な値段で販売できる上、技術を継承する取り組みが評価されました。





武蔵野美術大学教授 長谷川敦士 審査委員長「商品価値と技術継承が結びつく新しい（動き）山形全般で今後も広げていけるようなモデル」

これらの製品は日曜日まで山形市のやまぎん県民ホールで一般公開されます。