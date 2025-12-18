オイシックス桑田CBO就任で高まる期待　再びの“桑田チルドレン”がNPB合流なるか　「新たな挑戦、すごく楽しみ」「とにかくウォーカーをお願いします」

桑田氏はオイシックスで育成メソッドの構築など、多岐にわたる役割を担うとされる（C）産経新聞社

今季まで巨人2軍監督を務めた桑田真澄氏がオイシックス新潟アルビレックスBCのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任。12月18日、都内で会見が行われた。

【動画】ウォーカーが大暴れ！第3打席に特大のホームランを打った場面

今回CBOの役割としては主に球団の基盤強化・発展およびチーム編成といったGM的な役割と共に、監督・コーチ・チームスタッフへの助言・指導、選手育成のための育成メソッド考案への助言、また練習環境の構築・整備、選手の評価など多岐にわたるという。

球団の公式Xには「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け、桑田CBOが育成メソッドの確立を狙うと記されている。

会見の中では新潟野球界への還元や、選手育成を通じて、野球界の裾野拡大に意欲を示したとされる。

また桑田氏といえば近年は巨人で1軍投手コーチ、2軍監督を歴任。投手では今季チームで唯一の2桁勝利をマークした山崎伊織や剛腕リリーバーの大勢など多くの桑田チルドレンを育て、覚醒を促してきたことで知られる。