Å·²¼°ìÉÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Àô¤¬¼¢²ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×»ÈÍÑ¤Î¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ê¢¨¤¿¤À¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï½ü¤¯¡Ë
·Ü¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ·²¼°ìÉÊ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×»ÈÍÑ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É
¤½¤ó¤Ê¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ê»ÜÀß¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥ÈÍº¶×¤¢¤¬¤ê¤ã¤ó¤»¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Àô¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó°Ê³°¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¡£
......¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ê¤Î¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï12Æü¡¢Å·²¼°ìÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹Êó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ë...¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡ª¡©
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤¬¤ê¤ã¤ó¤»¤Ç¤ÏËÜ´Û2³¬¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ü¥¶¡¼¥ë¡×¤Ç¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤äÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ËÜ´Û1³¬¤ÎÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö°±¤Î²Ö¡×¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥¶¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥«¥ì¡¼¡×¤ä¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¤Ê¤É¤À¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÌ£¤Ë¤è¤ê¿¼¤ß¤È¥³¥¯¡¢Ç»ÅÙ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÉÌ£¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°±¤Î²Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤êÆé¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤¢¤ÎÇ»¸ü¤Ç»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¤¬¥«¥ì¡¼¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤ªÆé¤Ë......Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡£
¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îà¤³¤Ã¤Æ¤ê¥á¥Ë¥å¡¼á¤¿¤Á¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼¢²ì¤Ë¹Ô¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥«¥ì¡¼ÈþÌ£¤½¤¦¤ä¤Ê¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¤¤¡Á¡×
¤Ê¤ª¡¢¶áÎÙ¤Ë¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤¬¤ê¤ã¤ó¤¼¡×Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÅâºêÅ¹¤¬Èæ³ÓÅª¶á¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×»ÈÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥é¡¼¥á¥ó¤â¡¢Á´ÉôÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Ê»Àß¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö¤³¤È¤æ¤¦¡×¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¶áÎÙ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¤òà¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Å¤¯¤·á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©