¡¡À¯ÉÜ¤Ï18Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ²Æì¿¶¶½Ä´ºº²ñ¡Ê¾®Þ¼Í¥»Ò²ñÄ¹¡Ë²ñ¹ç¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î²Æì¿¶¶½Èñ¤ò2647²¯±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£²Æì¸©¤¬µá¤á¤ë3Àé²¯±ßÂæ¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ò½ä¤ë¹ñ¤È¸©¤ÎÂÐÎ©¤ÎÄ¹´ü²½¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸©¤ÎÍ×Ë¾¿å½à¤Ï²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸©¤¬»ÈÅÓ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡Ö²Æì¿¶¶½°ì³ç¸òÉÕ¶â¡×¤Ï25Ç¯ÅÙÈæ15²¯±ßÁý¤Î736²¯±ß¤È¤·¤¿¡£Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÍèÇ¯¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀßÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¶¶½Í½»»¤Îºß¤êÊý¤âÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£