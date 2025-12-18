早朝6時から診察を行う名古屋市港区の「おはよう歯科」。仕事や家事の前に治療を済ませたい患者が、暗いうちから次々と来院します。

■早朝6時オープンの歯医者



午前5時45分、まだ暗い住宅街に車が…

患者：

「今から歯医者さん。午前6時から」



診察が始まる午前6時と同時に患者が続々と来院します。皆さん、なぜこんなに早くから通うのでしょうか。

患者：

「仕事に行く前に来られるのがいい」





別の患者：「仕事終わってからだと間に合わないので」日中の予定に影響が出ないことが魅力のようです。

患者の女性：

「早く予約があると、洗濯も掃除も早く終わって余裕ができるのでいい」



やるべきことを朝のうちに済ませることで、その後の時間を有効に使えるのもメリットのようです。

■当初は8時だった開院時間が現在は6時へ



一方、診察する側は早朝からで負担はないのでしょうか。



院長：

「歯髄炎を起こしていたりすると夜痛くて寝られない。9時スタートだと待っていなきゃいけないし、『学校に行く前、通勤前に』と要望があって」

開院時間は当初8時でしたが、7時半、7時、6時半、そして現在の6時へと早まっていったといいます。



患者の生活に合わせて進化した“早朝診療”は、今では地域に欠かせない存在となっているようです。



2025年12月1日放送