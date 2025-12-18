20世紀の革新的な芸術運動「シュルレアリスム」（超現実主義）を特集した展覧会「拡大するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」が大阪中之島美術館（大阪市北区）で開かれている。オブジェや絵画に始まり写真、広告、ファッション、インテリアまで、多彩な優品を通して同運動がいかに文化、そして社会全体へと拡大していったかを分かりやすくひもとく。

展覧会入り口

シュルレアリスムは、およそ100年前、フランスの詩人アンドレ・ブルトンが定義づけたもので、無意識や夢に着目した心理学者フロイトの精神分析学に影響を受けて発生。「高次のリアリティと夢の全能性に基づいた、あらゆる創造行為」を指すとされる。

展示の様子

本展は、展示品がすべて国内の所蔵である点が特徴。菅谷富夫館長は、作品はおおむね1980〜90年代に収集されたと推測、「なぜ日本でこんなにたくさん集めることができたのか。それは抽象的な作品よりもシュルレアリスム作品の方が具体的なものが描かれていて、集めやすかったからでは」とみる。「購入した当時は、本当の意味での作品の力を“見くびって”いて、モノや人、社会の見方をひっくり返すような力を持った作品を『うっかり入れてしまった』感じでは」と、作品が集まった背景について語る。

展示は全6章。第1章「オブジェ」では、フランシス・ピカビアの「黄あげは」（1926年）、サルバドール・ダリの「回顧的女性胸像」（1933/1977年）などを展示している。「黄あげは」は、人物の顔、仮面などを着けた裸体の男女像、アゲハチョウなどの水彩画に加え、本物のチョウの標本も入れた箱。「回顧的―」は、貴婦人のような表情ながら頭上に長いパンとインク壺、ミレーの「晩鐘」を再現したオブジェを乗せた異形で、よく見ると肩に下ろした髪はトウモロコシ、顔には無数のアリがはう。どの角度から見ても強烈なインパクトだ。

フランシス・ピカビア《黄あげは》1926年 大阪中之島美術館

サルバドール・ダリ《回顧的女性胸像》1933/1977年 公益財団法人 諸橋近代美術館

第2章「絵画」の見どころは、“2人の山高帽の男”。山高帽の男の背中にボッティチェリ「春」に登場する女神フローラが重なる、ルネ・マグリットの「レディ・メイドの花束」（1957年）と、同じくマグリットの「王様の美術館」（1966年）が隣同士で並ぶ。「王様の―」の山高帽の男は、体の輪郭と顔のパーツだけが残り、体の部分には緑豊かな丘の風景が広がる。「レディ・メイド―」で背を向けていた男が振り返ったら、シルエットと目鼻口だけだった―そんなイメージがふくらむ展示になっている。

ルネ・マグリット《王様の美術館》1966年 横浜美術館【左】とルネ・マグリット《レディ・メイドの花束》1957年 大阪中之島美術館【右】

第3章「写真」では、マン・レイを筆頭に各国の芸術家による写真作品を紹介。第4章「広告」からは、芸術の領域外へと展開したシュルレアリスムをたどる。「広告」では、デペイズマン（異なった環境に置き、違和感を生じさせること）やコラージュなど多様な技法を駆使した、今見ても魅力的なポスターが並ぶ。

目玉の1つは、第5章「ファッション」で展開する、イタリアのデザイナー、エルザ・スキャパレッリによる衣装やジュエリー、香水瓶など。シュルレアリストたちのインスピレーションの源となっていたアイテムが、開放的な展示空間にきらびやかに点在している。締めくくりの第6章「インテリア」は、インテリアとオブジェの境界線はどこなのか、鑑賞者に問うてくるラインアップ。メレット・オッペンハイム「鳥の足のテーブル」（1939/1983年）が特に目を引く。

第5章「ファッション」では、エルザ・スキャパレッリが手がけたドレスやジュエリーなどを展示

メレット・オッペンハイム《鳥の足のテーブル》1939/1983年 岡崎市美術博物館

展示を担当した國井綾学芸員は「本展ではシュルレアリスムの理論的な部分のみを深掘りしていくのではなく、どのように社会に普遍していったのか視覚化することを目指した。第4〜6章で社会あるいは日常へと展開していったそのありようを見て、作品が持つ力を実感してほしい」と話した。会期は2026年3月8日（日）まで。