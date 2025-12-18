＝LOVE諸橋沙夏、ミニワンピ×黒タイツで美脚透ける「彼女感すごい」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が12月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開した。
【写真】29歳イコラブメンバー「ドキッとした」美脚透ける黒タイツコーデ
諸橋は「友達とドライブ〜（と言っても私は運転してない早く免許とりたい）」とつづり、遠くに見える海を背景に撮影したソロショットを投稿。ネイビーのミニ丈ワンピースに透け感のある黒のタイツとロングブーツを合わせた、美しい脚のが際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「全てがパーフェクト」「彼女感すごい」「ドキッとした」「憧れのスタイル」「ドライブ楽しそう」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
