【NHK紅白歌合戦】玉置浩二、特別企画で出場決定 話題曲「ファンファーレ」テレビ初披露
【モデルプレス＝2025/12/18】歌手の玉置浩二が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが決定した。特別企画にて、3年ぶりに書き下ろした話題曲「ファンファーレ」をテレビ初披露する。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている「ファンファーレ」。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、玉置の今の思いが詰まった応援歌となっており、紅白のステージがテレビ初披露となる。
出場にあたり、玉置は「今年も紅白歌合戦に出場させていただきます。みなさんの心が愛に繋がっていけますように、一生懸命歌います。良いお年をお迎えください！」とコメント。なお、玉置は1985年、2022年に安全地帯のメンバーとしても紅白に出場しており、今回で4回目の出場となる。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
◆玉置浩二「第76回NHK紅白歌合戦」出場決定
「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている「ファンファーレ」。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、玉置の今の思いが詰まった応援歌となっており、紅白のステージがテレビ初披露となる。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】