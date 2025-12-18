“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、美脚際立つミニスカ×ハイソ姿にファン悶絶「脚のラインが綺麗」「上目遣いで彼女感満載」
【モデルプレス＝2025/12/18】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
小寺は「ファンの方に頂きました〜！」「めっちゃめっちゃ可愛い〜」とつづり、贈り物のマグカップを手にした写真を投稿。グレーのトップスにチェック柄のミニスカートとハイソックスを合わせた美しい脚が輝くファッションコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが綺麗」「上目遣いで彼女感満載」「冬コーデ可愛い」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
