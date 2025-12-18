ほしのあき、娘とのドレスアップ写真に反響「親子揃って美しすぎる」「大きくなりましたね」
【モデルプレス＝2025/12/18】タレントのほしのあきが12月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】一斉風靡した48歳タレント「親子揃って美しすぎる」娘とのドレスアップ姿
ほしのは「わたし好みのビジュー＆レースが付いてるジャケット」「大切に取って置いたのを娘が着れるようになったよ」とつづり、親子ショットを投稿。写真には、黒のミニ丈ワンピースを着用したほしのとドレスアップした娘が並ぶ姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「娘さん、大きくなりましたね」「成長に感動した」「親子揃って美しすぎる」「服を大切に受け継ぐの素敵」などの声が上がっている。
ほしのは2011年10月にJRAの三浦皇成騎手と結婚。2012年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ほしのあき、娘との親子ショット披露
◆ほしのあきの投稿に「親子揃って美しすぎる」と反響
