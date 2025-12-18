川口春奈、ボディライン際立つタイト服姿にファンうっとり「かっこいい」「視線にシビれる」
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の川口春奈が12月18日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳大河女優「視線にシビれる」タイト服でボディライン強調
川口は「＠fendi のバゲットはタイムレスなデザイン」「可愛くて、ときめいちゃう」とつづり、FENDI（フェンディ）のバゲットを片手に持ったスタイリング写真を投稿。引き締まったボディラインが際立つ紺色のシンプルなタイトワンピースを身に纏い、アンニュイな表情で壁にもたれかかるように立つモードな姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「視線にシビれる」「かっこいい」「レベチ」「大人っぽい」「華やか」「憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
