¡Ö·ëº§¡á°úÂà¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¡©¡¡¡È¿ÍºÊ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸«¤ëK-POP³¦¤ÎÊÑ²½
K-POP³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÖºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Î¡È9ºÐ¾å¡É·ëº§Áê¼ê
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿K-POP¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾¯½÷»þÂå¤ÈApink¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2ÁÈ¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§À¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÃÂê¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¸¤Æ¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½9Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿Îø¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¤ËÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌóÂ«¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖApink¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
Æ±»þ´ü¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡É¤«¤é¤â¡¢¤è¤¯»÷¤¿Î®¤ì¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¸òºÝÊó¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿¿·õ¤Ê´Ø·¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤³¤½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀµÄ¾¤Ë¶¦Í¤·¤¿·Á¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î2¿Í¤ÎÁªÂò¤¬¡¢K-POP»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅ¾´¹ÅÀ¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Apink¤È¾¯½÷»þÂå¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´ûº§¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ç¯¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¡á°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂÇ¤ÁÇË¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡¢¤¤¤Þµ¯¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¸¸ÁÛ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤òÀ¸¤¡¢À®Ä¹¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡È°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¾¯½÷»þÂå¤ÈApink¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢K-POP¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£