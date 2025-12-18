「これは社交辞令じゃない！」と感じさせる連絡先の教え方９パターン
意を決して男性と連絡先を交換したのに、結局相手からのLINEはなし…というのはありがちなケース。単なる社交辞令だと思われないためには、どんなふうにアドレスを伝えればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性197名に聞いたアンケートを参考に、「『これは社交辞令じゃない！』と感じさせる連絡先の教え方９パターン」をご紹介します。
【１】困っていることについて相談し、「これからも話を聞いてくれますか？」
「頼りにされてる感がヤバイ」（20代男性）など、男性を頼っている態度を取ることで、気持ちを引き寄せるパターンです。「悩み事の相談に乗る」という名目が明らかであれば、男性からも連絡を取りやすくなるでしょう。
【２】名刺の裏にLINE IDを書いて渡し、「個人的な用件はこちらにお願いします」
「ビジネス以外の連絡もOKってことだと受け取る」（20代男性）など、プライベートな連絡先をあえて名刺に手書きすることで、「個人的な連絡もOK」というサインを伝える方法です。仕事関係で気になる男性に出会ったら、ぜひ実践してみましょう。
【３】先に相手のLINE IDを聞いて、「まず私から送るから、返信してね」
「最初の一通のハードルが無くなると、それだけでプレッシャーが減る」（20代男性）など、男性にとって心理的な抵抗が強い「一通目」を先に送ることで、気軽にやり取りを始めてもらう作戦です。自分から連絡を取りたい場合にも使える手かもしれません。
【４】LINEしやすい時間帯を伝えて「19時以降ならすぐ返事できるから」
「時間まで指定されると、本気でLINEしてOKなんだと思う」（20代男性）など、返信できるタイミングをはっきり告げると、さりげなく本気度を伝えられそうです。まずは友達から始めたい男性には、うってつけのアピールになるでしょう。
【５】二人きりのタイミングを見計らって「ほかの人には教えてないからね」
「自分だけが特別なんだと思うとテンションが上がる」（20代男性）など、「あなただけに教える」と前置きすれば、社交辞令ではないと強く印象付けられるようです。ただし、普段から男性とのやり取りが多いことが知られていると、質の悪いウソだと思われる危険もあるでしょう。
【６】見えない所でLINE IDを書いたメモをそっと手渡し「……（無言）」
「秘密っぽさにものすごくドキドキする」（20代男性）など、あえて紙に書いたLINE IDを手渡すことで、「みんなには内緒だよ」感をアピールできるようです。コソコソすることで効果が倍増する演出なので、シャイな女性にも向いている方法でしょう。
【７】趣味の話などでひとしきり盛り上がったあと「LINEで続きしませんか？」
「ごく自然な展開だし、話すことも決まってるから躊躇しないで済む」（20代男性）など、共通のテーマで盛り上がった流れで連絡先交換を提案すると、「もっと話をしたい」という意図が伝わるようです。お互いに話題に困ることもないので、一石二鳥でしょう。
【８】赤外線通信をしながら小声で「今度、食事とか誘って下さいね」
「ウェルカムな態度を見せてくれると、誘う勇気が湧く」（20代男性）など、連絡先交換する「目的」をハッキリさせることも重要なようです。言葉ではっきりと「誘って下さいね」と伝えれば、男性の変な遠慮を払拭できるでしょう。
【９】満面の笑顔を見せながら、積極的に「連絡先交換しよ？」
「笑顔で提案されると、気軽にLINEしてもいいのかなと思う」（10代男性）など、「表情」に注目している男性は多いようです。多くを語らなくても、にっこりしながら明るくアカウント交換を申し出るだけで、気兼ねなく連絡していいと思ってもらえるでしょう。
男性側にとっても、自分から女性に連絡するのは勇気がいるもの。そっと背中を押してあげるような、戦略的なLINE IDの伝え方を覚えておきたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から13日まで
対象：合計197名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】困っていることについて相談し、「これからも話を聞いてくれますか？」
「頼りにされてる感がヤバイ」（20代男性）など、男性を頼っている態度を取ることで、気持ちを引き寄せるパターンです。「悩み事の相談に乗る」という名目が明らかであれば、男性からも連絡を取りやすくなるでしょう。
「ビジネス以外の連絡もOKってことだと受け取る」（20代男性）など、プライベートな連絡先をあえて名刺に手書きすることで、「個人的な連絡もOK」というサインを伝える方法です。仕事関係で気になる男性に出会ったら、ぜひ実践してみましょう。
【３】先に相手のLINE IDを聞いて、「まず私から送るから、返信してね」
「最初の一通のハードルが無くなると、それだけでプレッシャーが減る」（20代男性）など、男性にとって心理的な抵抗が強い「一通目」を先に送ることで、気軽にやり取りを始めてもらう作戦です。自分から連絡を取りたい場合にも使える手かもしれません。
【４】LINEしやすい時間帯を伝えて「19時以降ならすぐ返事できるから」
「時間まで指定されると、本気でLINEしてOKなんだと思う」（20代男性）など、返信できるタイミングをはっきり告げると、さりげなく本気度を伝えられそうです。まずは友達から始めたい男性には、うってつけのアピールになるでしょう。
【５】二人きりのタイミングを見計らって「ほかの人には教えてないからね」
「自分だけが特別なんだと思うとテンションが上がる」（20代男性）など、「あなただけに教える」と前置きすれば、社交辞令ではないと強く印象付けられるようです。ただし、普段から男性とのやり取りが多いことが知られていると、質の悪いウソだと思われる危険もあるでしょう。
【６】見えない所でLINE IDを書いたメモをそっと手渡し「……（無言）」
「秘密っぽさにものすごくドキドキする」（20代男性）など、あえて紙に書いたLINE IDを手渡すことで、「みんなには内緒だよ」感をアピールできるようです。コソコソすることで効果が倍増する演出なので、シャイな女性にも向いている方法でしょう。
【７】趣味の話などでひとしきり盛り上がったあと「LINEで続きしませんか？」
「ごく自然な展開だし、話すことも決まってるから躊躇しないで済む」（20代男性）など、共通のテーマで盛り上がった流れで連絡先交換を提案すると、「もっと話をしたい」という意図が伝わるようです。お互いに話題に困ることもないので、一石二鳥でしょう。
【８】赤外線通信をしながら小声で「今度、食事とか誘って下さいね」
「ウェルカムな態度を見せてくれると、誘う勇気が湧く」（20代男性）など、連絡先交換する「目的」をハッキリさせることも重要なようです。言葉ではっきりと「誘って下さいね」と伝えれば、男性の変な遠慮を払拭できるでしょう。
【９】満面の笑顔を見せながら、積極的に「連絡先交換しよ？」
「笑顔で提案されると、気軽にLINEしてもいいのかなと思う」（10代男性）など、「表情」に注目している男性は多いようです。多くを語らなくても、にっこりしながら明るくアカウント交換を申し出るだけで、気兼ねなく連絡していいと思ってもらえるでしょう。
男性側にとっても、自分から女性に連絡するのは勇気がいるもの。そっと背中を押してあげるような、戦略的なLINE IDの伝え方を覚えておきたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から13日まで
対象：合計197名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査