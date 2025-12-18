【Amazon：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」3次受注分】 12月18日 ページ公開

Amazonにて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の3次受注分の販売ページが公開された。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は、段階的組み立て工程を採用した、内部フレーム、メカニカルパーツ、トラスフレーム、外装、演出と組み立てフェイズごとにガンプラ最新技術を凝縮し、進化を体感できるガンプラの最高峰ブランド「PERFECT GRADE UNLEASHED（PGU）」シリーズより、ガンプラ45周年を記念して「νガンダム」を商品化したもの。

今回Amazonにて3次受注分の販売ページが公開されており、販売方法などの詳細は現在不明となっている。

また本製品以外にも、専用LEDセット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」の3次受注分の販売ページも公開。こちらも販売方法などの詳細は現在不明となっている。

12月18日17時ごろの状況

(C)創通・サンライズ