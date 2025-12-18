◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇正規王者・堤聖也（２―１判定）暫定王者・ノニト・ドネア●（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級を制覇したＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との激闘から一夜明けた１８日、都内の所属ジムで会見。「本当に戦えたことが光栄ですね。今後、全部が終わった後に振り返って、この試合のことはずっと心に残るだろうし。ノニト・ドネアっていう偉大なボクサーと世界タイトルマッチで戦えたこと、これは本当にすごい財産だと思います。感謝しています」とレジェンドを２―１の判定で下した一戦の重みをかみしめた。

鼻と目を腫らした顔で会見に現れた堤は「鼻が折れているのと、鼻の中が裂けているので縫ってきた。腫れているからサングラスをかけたいが、鼻の頭に負担がかかるからサングラスもしないでと言われた」と説明し、氷嚢（のう）を患部に当てながら「ちょっと、この悲しい姿で会見させていただきます」と苦笑した。会見中に、鼻血が垂れ落ちてくるなど、激戦のダメージをうかがわせた。

前夜の試合後は家族と会い、朝５時過ぎに就寝し、８時ぐらいには起きて病院に向かったという。ドネア戦の映像は、ＳＮＳなどにアップされているダイジェストを見返したそうで「僕が効かされたシーンがたくさん回ってるのを見ました」と自虐コメント。「苦戦しましたね。今行かないといけないと分かっているけど、行けなくさせる強さ、カウンターも警戒しなければいけない、そこの怖さはずっとあった。僕としてはもっと殴りに行かないとなという気持ちはあったが、それをさせてもらえなかった。そういう向こうの経験値をすごく感じた試合だった」と試合を振り返り、「試合としてはすごく面白い試合っていうものにはなると思うが、（自分の）ボクサーの価値が上がるわけではない内容なのかなと思います」と続けた。

今月２４日に３０歳となる。「そうですよね、２０代最後の試合だったってことですもんね。よかったです。３０歳の誕生日、チャンピオンじゃなかったら結構つらかっただろうな。よかったです」とうなずいていた。