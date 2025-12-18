Bクラスに新ラインナップ追加

メルセデス・ベンツ日本は、CセグメントのコンパクトMPV『メルセデス・ベンツ Bクラス』に、装備を充実させた新ラインナップ『B180アーバン・スターズ』と『B200dアーバン・スターズ』を追加・発売した。

【画像】メルセデス・ベンツ Bクラス『アーバン・スターズ』と新型GLB 全80枚

『アーバン・スターズ』は、都市部での取り回しの良さはそのままに、従来は有償オプションであった『AMGラインパッケージ』を標準装備としている。



メルセデス・ベンツ Bクラスに、新ラインナップ『アーバン・スターズ』が追加。 メルセデス・ベンツ日本

エクステリアはスポーティな『AMGライン』仕様となり、現行Bクラスで初となる『ナイトパッケージ』も装着される。

インテリアにはナッパレザーのスポーツステアリングやスポーツシートを備え、高い質感と利便性を両立させた。

標準装備のレベルを大幅に向上させつつ、従来モデルと比較して魅力的な価格設定を実現しているのが特徴である。

『Bクラス・アーバン・スターズ』の価格は、『B180アーバン・スターズ』が575万円、『B200dアーバンスターズ』が609万円となる。