「パパブブレ」いちごシリーズ、1月15日の「いちごの日」に向けて新登場！

「パパブブレ」の新作「いちごシリーズ」は、2026年1月2日から全国店舗で発売が開始され、公式サイトでは12月18日から予約受付がスタートします。鮮やかな色合いとともに、いちごの甘酸っぱさを存分に楽しめるキャンディやグミ、チョコ、ロリポップなど、バリエーション豊富に登場！1月15日「いちごの日」に向けて、いちご好きにはたまらないラインアップが揃います。

いちごづくしのキャンディで食べ比べを楽しんで！

パパブブレの「いちごミックスシリーズ」では、約30種類のフレーバーから厳選したキャンディを楽しむことができます。

いちごの断面デザインが施されたキャンディは、見た目もリアルで食べるのが楽しくなります。

サクサク食感と甘酸っぱさが一体となった「いちごチョコキャンディ」や、いちごそのものを表現した「いちごロリポップ」も新登場。

いちごの風味とビジュアルを存分に楽しみながら、食べ比べをしてみてください。

いちごミックス BAG：税込740円/いちごミックス SJAR：税込1,280円/いちごミックス 小分けセット：税込1,840円

ギフトにぴったり！可愛い見た目も楽しめるいちごアイテム

見た目にも華やかで可愛い「いちごロリポップ」や、「いちごマシュマロ」、さらには「いちごコットンキャンディ」など、パパブブレのいちごシリーズはギフトに最適。

贈り物として渡せば、相手もきっと笑顔になること間違いなしです。特に「いちごロリポップ」は、いちごの甘酸っぱさとミルクのまろやかさが広がる味わいで、贈り物にぴったり。

包装にもこだわりがあり、ロゴ入りリボンがアクセントに。ホットミルクに溶かして楽しむアレンジもおすすめです。

いちごロリポップ（赤：いちご）：税込590円/いちごロリポップ（ピンク：いちごミルク）：税込590円

新登場！冬の限定いちごグミで果実感を味わう

冬の限定「いちごバブレッツシリーズ」は、ジューシーないちごの果実感をそのまま封じ込めたグミです。贅沢な濃縮果汁を使用し、本物のいちごをかじったような甘酸っぱさが広がります。

「いちごソーダ」や「白いちご」など、ユニークなフレーバーが揃っているので、いちごの新しい味わいに挑戦したい方にもぴったり！

見た目の華やかさも楽しめる、この冬の限定グミをぜひお試しください。

いちごバブレッツ 2個：税込360円/いちごロリポップ 9個：税込1,600円

いちごの世界を存分に楽しんで♡

「パパブブレ」のいちごシリーズは、いちご好きにはたまらないアイテムばかり！おいしいだけでなく、見た目にも楽しめる可愛いデザインが魅力です。

キャンディやグミ、チョコレートなど、いろいろなフレーバーを一度に楽しめるのも大きなポイント。

ギフトにもぴったりで、自分へのご褒美にも最適な「いちごシリーズ」。1月15日の「いちごの日」に向けて、ぜひチェックしてみてください♪