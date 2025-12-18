【現夫クリスマスプレゼント昔話】彼氏の手にコンビニ袋「マジ？」【第2話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、予想外のプレゼントで彼（現夫）に一発逆転されたママのエピソード。
彼「はい、プレゼント」
彼から渡されたプレゼントを見て、彼女はどん引き。だって差し出されたプレゼントは、なんと“コンビニ袋”に入っていたのだから。
彼「これが一番いいと思って……」
信じられないといった表情でコンビニ袋の中を覗く彼女。出てきたのはなんと、彼女が普段遊んでいるゲームに課金できるプリペイドカードだったのです。実は彼女、ゲーム課金ガチ勢なのだそう。それならこのプレゼントが「一番いい」と思った彼、大正解で大優勝ですね。
彼女「最っ高……、神かキミは……？」
今度は彼が音を立てて引きそうなほどの興奮ぶりを見せる彼女。どうやらこの対戦は、彼の圧勝でした（笑）。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、予想外のプレゼントで彼（現夫）に一発逆転されたママのエピソード。
彼「はい、プレゼント」
彼から渡されたプレゼントを見て、彼女はどん引き。だって差し出されたプレゼントは、なんと“コンビニ袋”に入っていたのだから。
信じられないといった表情でコンビニ袋の中を覗く彼女。出てきたのはなんと、彼女が普段遊んでいるゲームに課金できるプリペイドカードだったのです。実は彼女、ゲーム課金ガチ勢なのだそう。それならこのプレゼントが「一番いい」と思った彼、大正解で大優勝ですね。
彼女「最っ高……、神かキミは……？」
今度は彼が音を立てて引きそうなほどの興奮ぶりを見せる彼女。どうやらこの対戦は、彼の圧勝でした（笑）。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部