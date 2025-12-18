¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¥¹¥é¥¤¥à¡¢Î¹¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÁ°¤Ë¡È¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¡É¡¡¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¡õ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à in ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·CM¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ÂÄê ÅÁÀâ¤Î¥¹¥é¥¤¥àÊÓ¡×¤¬18Æü¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·CM¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¥Þ¥¹¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡£°ì¹Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¡È¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¡É¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥ê¥Þ¥¹¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ÂÄê¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¹¥é¥¤¥à¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Ä¤Å¤±¡¢26Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¡ÈÅÁÀâ¤Î¥³¥é¥Ü¡É¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï½é¤Î¥°¥Ã¥º¥³¥é¥Ü¡£¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à in ¥¹¥é¥¤¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ2990±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥Þ¥¹¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¤¬¥¹¥é¥¤¥à¤Î·Á¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤È¶¦¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢5¼ïÎà¤¬1¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜCM¤Ï¡¢23Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
