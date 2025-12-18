お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）が17日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）で、意外な登場人物の近況に驚く場面があった。

同番組では「大阪縦断100万円争奪クイズバトル」を実施。「水玉れっぷう隊」ケン、プロボクシング元WBC世界スーパーフライ級王者の徳山昌守氏、「ミスターSASUKE」こと山田勝己氏ら異色メンバーとともに、元サッカー日本代表で、G大阪に所属していた礒貝洋光さんが参加した。

見事第1ステージをクリアした礒貝さんが映し出されると、サッカー経験者の矢部は思わず「今、何されてるの？」と質問。「Jリーグ創世記のガンバ大阪でキャプテンを務め、1995年に選出された日本代表では天才司令塔として活躍した元プロサッカー選手」との紹介VTRが流れると、サッカーファンの「見取り図」盛山晋太郎は「天才と言われてました」とコメントした。

しかしスタッフが「きょう“車で待ち合わせ”って言われて」とドアをノックした車から、礒貝さんが「車で寝泊まりしているので」と現れると、スタジオ陣は「車中泊！？」「えーっ！」と絶句。礒貝さんは「車の中で生活してます」といい、「ゴルフバッグと、服と靴とゴルフウエアみたいな。生活で必要なものは全部。こういうのが好きだから、たぶん20年ぐらい」と明かすと、再び驚きの声が上がった。

現役時代は3億円を稼いだが、引退後はプロゴルファーを目指して渡米。しかし4年ほどで資金が尽きて夢を断念。現在の生活については、礒貝さんは「大阪に来たらペンキ塗りのところにお世話になったり、東京に行ったら大工とか。警備とかもやった。貯金はほぼない。なかなか大変ですよ」と語った。

そして優勝した場合の賞金100万円の使い道について聞かれると、「寝床をちょっと大きくしたい。だから車をちょっと」という礒貝さんに、矢部は「俺やっぱり礒貝さんに頑張ってほしいわ」と期待したが、惜しくも第2ステージで敗退という結果に終わった。