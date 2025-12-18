ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は17日、同業のパラマウント・スカイダンスからの買収提案を正式に拒否し、「非現実的」と批判した/Ethan Swope/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は17日、同業のパラマウント・スカイダンスからの買収提案を正式に拒否し、「非現実的」と批判した。同社は事業の大部分を動画配信大手ネットフリックスに売却する既存計画の方が株主にとって有利だと主張している。WBDはCNNの親会社。

WBDは、先週発表されたパラマウントによる敵対的買収提案に対し、正式な回答書を提出した。

取締役会は株主宛ての書簡で、この敵対的買収は「価値が不十分で、WBDに多くの重大なリスクとコストを課すものだ」と述べた。

最終的な判断は株主に委ねられるが、一部はすでにWBDの助言を退け、1株30ドルでパラマウントに株式を売却する意向を示している。

WBD側の根本的な懸念は、パラマウントに「支払い能力があるか」という点だ。同社の提案は、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）の王族による資金提供に依存するところが大きい。

パラマウントは「資金調達は万全」で、そうではないとするあらゆる示唆は「ばかげている」と反論している。

しかしWBD側は、パラマウントの現オーナー自らがより多くの資金を拠出せず、外部の支援を取り付けている点に疑問を呈している。

IT大手オラクルの共同創業者ラリー・エリソン氏と息子のデビッド・エリソン氏は今年、長期化していた買収プロセスを経て、パラマウントの支配権を握った。

フォーブス誌の算定によれば、ラリー・エリソン氏の資産は約2400億ドル（約37兆円）で、世界3位の富豪ということになる。

パラマウントは、エリソン家が今回の買収を全面的に支援していると述べてきたが、WBDの17日付の書簡はこれを否定している。

外国資金への監視

一部の議員はここ数日、パラマウントの中東からの資金調達について警鐘を鳴らしている。

下院議員らはWBD宛ての書簡で、「この取引は、米国最大級のメディア企業に対する実質的な影響力が外国から支援を受ける資本家へと移転する可能性があり、国家安全保障上の懸念を生じさせる」と記した。

別の資金提供パートナーで、トランプ氏の娘婿であるジャレッド・クシュナー氏のプライベートエクイティファンド、アフィニティ・パートナーズは16日、このプロセスから撤退した。

この企業間の綱引きは、数カ月にわたって続くかもしれない。パラマウントによる現在の株式買い付け提案は来年1月8日に期限を迎えるが、延長もありうる。

ウォール街のアナリストは、パラマウントがより高い買収額を提示したり、訴訟を起こしたり、他の手段に出たりする可能性があるとみている。

WBDのサミュエル・ディピアッツァ会長はCNBCの番組で、株主投票は春、もしくは「初夏」に予定されると語った。

ネットフリックスは前進

一方のネットフリックスはWBDの映画スタジオ、HBOマックスの配信サービスなど、極めて価値の高いハリウッド資産を取り込む計画を進めている。

現在の計画では、WBDは来年夏に二つの上場企業に分割され、その後ネットフリックスがワーナー・ブラザースの買収について規制当局の承認を求める。もう一方のディスカバリー・グローバルにはCNNなどのテレビチャンネルが含まれる。

トランプ大統領は先週、規制審査に関与すると述べ、パラマウント側を支持する姿勢を示唆した。しかしここ数日はエリソン家への不満も口にしている。

パラマウント支持の姿勢は、CNNへの嘲笑を通じて示された。「長い間CNNを運営してきた人々は恥ずべき存在だと思う。CNNの売却は絶対だ」