À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î¿ÇÎÅÊó½·£¶£¶£°£°Ëü±ßÄ¶¤òÉÔÀµ¡¦ÉÔÅöÀÁµá¡ÄÈÄ¶¶¶è¤Î»õ²Ê°å±¡¤ÎÌ¾¾Î¤ò¸øÉ½
¡¡À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¼ÂÀÓ¤òµ¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿ÇÎÅÊó½·£¶£¶£°£°Ëü±ßÄ¶¤òÉÔÀµ¡¦ÉÔÅö¤ËÀÁµá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï£±£¸Æü¡¢ÈÄ¶¶¶èÆâ¤Î»õ²Ê°å±¡¡ÊÇÑ»ßºÑ¤ß¡Ë¤ÎÌ¾¾Î¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿³Û¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ»³ÉÙ²ñ¡ÊÎëÌÚ¹â»ÖÍý»öÄ¹¡Ë¤ò³«Àß¼Ô¤È¤¹¤ë»õ²Ê°å±¡¡Ö¥¿¥«¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÊÈÄ¶¶¶èÁ°ÌîÄ®¡Ë¡£
¡¡Æ±°å±¡¤Ï£²£°£²£°Ç¯£´·î¡Á£²£´Ç¯£¹·î¡¢Íè±¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¼ÂÀÓ¤òÙÔÂ¤¡Ê¤Í¤Ä¤¾¤¦¡Ë¤·¤Æ²Í¶õÀÁµá¤·¤¿¤ê¡¢¿ÇÎÅÆâÍÆ¤ò¿åÁý¤·¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤Ç¡¢¼õµë¼Ô£¸£¹¿ÍÊ¬¤Î¿ÇÎÅÊó½·£¶£¶£´£µËü£µ£·£¶£°±ß¤òÉÔÀµ¡¦ÉÔÅö¤ËÀÁµá¤·¤¿¡£Æ±°å±¡¤Ï¡Ö´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢ÉÔÀµ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£´Ç¯£²·î¡¢´É³í¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Î¤Ï¤º¤Î³°¹ñ¿Í¼õµë¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔÊ¡»ã¶É¤¬À¸³èÊÝ¸îË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢£²£´Ç¯£±£±·î¡Áº£Ç¯£¶·î¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£Æ±°å±¡¤Ë¤è¤ë²Í¶õÀÁµá¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¼õµë¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¤êÆþ±¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ë¡¿Í¤ÏÅÔ¤«¤é¸¡ºº¼Â»Ü¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ÎºòÇ¯£±£°·î¤ËÆ±°å±¡¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº½ªÎ»¸å¤ËºÆ¤Ó³«¶È¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÁªÂò¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ°å±¡Ì¾¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
