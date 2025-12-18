文化放送は、声優・諏訪部順一がパーソナリティを務める新番組『Yakult Presents 諏訪部順一 花粉無理界隈』を、『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）内で2026年1月3日（土）よりスタートする。

当番組は、つらい鼻のムズムズでパフォーマンスが落ち込む花粉シーズンを、スッキリ充実した毎日にしていけるようエールを送る期間限定の企画。パーソナリティは、アニメ『テニスの王子様』や『呪術廻戦』など様々な作品で活躍する大人気声優で、自身も長年花粉に悩む、“花粉無理界隈”の諏訪部順一が担当する。

当番組では、リスナーから寄せられた花粉にまつわるエピソードを紹介するコーナー「ズビっと共感！花粉無理案件！」を展開。“花粉無理界隈”のリスナーから募集した、「花粉にまつわる日常のエピソード」「花粉あるある」「失敗談」などを紹介する。メールの宛先は、kafunmuri@joqr.netとなる。また、番組とヤクルト本社による「ヤクルトのおいしいはっ酵果実」プレゼントキャンペーンも実施予定。詳細は、番組内でお知らせする。

当番組は、2月末までの期間限定でお送りする。リスナーがラジオを聴くことでリフレッシュし、花粉シーズンを少しでも前向きに乗り切ることができるような番組を目指す。

【新番組概要】

■番組名： 『Yakult Presents 諏訪部順一 花粉無理界隈』

■放送日時： 2026年1月3日（土）～2月28日（土）

毎週土曜日 午後8時40分頃～

※『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』内で放送 ＊約10分番組・収録

■出演： 諏訪部順一

■メールアドレス： kafunmuri@joqr.net

※推奨ハッシュタグ： #花粉無理界隈

【『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介

■メールアドレス： matemuri@joqr.net

■番組X： @matemuri_916

※推奨ハッシュタグ： #マテムり