藤井サチ「15cm切りました」ビフォーアフター公開 新ヘアに「印象変わる」「美しさが増してる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの藤井サチが12月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】新婚の28歳モデル「雰囲気違う」バッサリカットの新ヘア
藤井は「15cm切りました」「似合ってる？」とつづり、ヘアスタイルのビフォーアフター動画を投稿。鎖骨の下まであった髪を肩の高さまでバッサリとカットし、イメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「短いのも可愛い」「すごく似合ってる」「美しさが増してる」「雰囲気違う」といったコメントが寄せられている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆藤井サチ「15cm切りました」新ヘア披露
◆藤井サチの投稿に「印象変わる」と反響
