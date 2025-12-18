²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡õÀµÌçÎÉµ¬¡¢¶ÛµÞ¤ÇÂåÍýMC¤Ë »³Î¤Î¼ÂÀÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·Ý¿Í¢ª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ð¥È¥ó·Ò¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤È2025Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈÖÁÈ¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨ ¤½¤Ã¤Á¥Ê¥ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤ò¡¢12·î19Æü¡¦26Æü 25»þ15Ê¬¡Á25»þ45Ê¬¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤ÈA¤§! group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀµÌçÎÉµ¬¡¢¶¦±é½÷Í¥¤ÈÌ©Ãå
¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤ÎMC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Î¤¤ÈÄéÎé¼Â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³Î¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç¼ýÏ¿¤Ø¤Î»²²Ã¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åö½é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤Ë»³Î¤¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢ÂåÍýMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»³Î¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤éÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¡£¤½¤³¤Ç²Ï°æ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿A¤§! group¤ÎÀµÌç¤À¡£ÆÍÁ³¡¢ÂåÍý¡õ½éMC¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÀµÌç¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ÀµÌç¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂè2Ìë¡Ê26Æü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ç¯¡¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖLIVEÇÛ¿®³¦·¨¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Î±¿Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«±¿³¦·¨¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£»³Î¤¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¤Ç¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤Î³èÌö¤Ï¡©
°ìÊý¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢AAAçÐ¿¿»ÊÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£²»³Ú³¦·¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÍÆÃË»Ò³¦·¨¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â2025Ç¯¤Ë¼ç±é±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤«¤é¶âß·°¡Èþ¤ÈÈ¬ÌÚ¿Î°¦¡¢ÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦GYUTAE¡¢AYUKA¡ÊTikTok LIVE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¢¤¤ゔ¡ÊTikTok LIVE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ï°æ¤ÎMCÂåÂÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅÄÞ¼¾ÏÍµ¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ³¦·¨¤Î¾ðÊó¥Ä¥¦¤Ë¤Ï¡¢ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Ä¹¤Î¹âÅèÄ¾»Ò»á¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³¦·¨¤Î³¦·¨¥Ä¥¦¤È¤·¤ÆÇîÊóÆ²DY¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥Ü¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚ²¼ÍÛ²ð»á¡¢ÈþÍÆ³¦·¨¤Î¾ðÊó¥Ä¥¦¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÈþÍÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡£³«±¿³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦·ã¿Ì¡¦º£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¨ÏÓÀê¤¤»Õ¡¦Love Me Do¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£³¦·¨¾ðÊó¥Ä¥¦¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¡¢¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTikTok Awards JAPAN¡×2025¤è¤ê¡ÖTikTok ¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025 ¥Û¥Ã¥È¥ï¡¼¥ÉÉôÌç¡×¤Ç¤âÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¡£²»³Ú³¦·¨¤Ç¤½¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×ÎáÏÂver. ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬2500Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¤Ë¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆRYO¡¢HIROKI¤¬Î¨Ä¾¤Êº£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¥Ñ¥é¥Ñ¥éÉ÷¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê¤â¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
£Ñ¡¥º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËµÞ¤¤ç¤Ç¡£¤â¤Ï¤äÏÃ¤Á¤ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÌç¤¯¤ó¤·¤«¤ê¡¢ÅÄÞ¼¤âµÞ¤¤çÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ÅÄÞ¼¤¬¶ËÃ¼¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËµÞ¤¤ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Äé¤µ¤ó¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ½é¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤º¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¸åÈ¾Á´¤¯Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡ªËÍ¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤¿²ó¡Ê19Æü¡Ë¤Î²»³Ú³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¤¬À¤³¦¤Ç¤ï¤¡¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤¤¤Æ¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡×
£Ñ¡¥»ëÄ°¼Ô¤Ë°ì¸À¡£
¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤ËÁÂ¤¤¿Í¡¢Î®¹Ô¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤³¤ì¸«¤Æ¤â¤¦°ì²óÉü½¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ï¡È¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡ª¡É¤È¡¢²¿¤«¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
£Ñ¡¥º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ð¥È¥ó¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç»³Î¤¤µ¤ó¤ÎÂåÂÇ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÌò¤Ï¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄé¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤â½ù¡¹¤Ëµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
£Ñ¡¥»ëÄ°¼Ô¤Ë°ì¸À¡£
¡ÖÆÃ¤ËËÍ¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤¿²ó¡Ê26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤À¤¤¤ÖÇ»¤¯ÃÎ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê²ó¤Ç¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È2026Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤È¤«¤¬ç¥¡Ê¤Õ¡Ë¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¤â¤Î¤È¤«¡ÄÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤à¤·¤í¶á¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¹¤´¤¤¿·¤·¤¤³Ú¤·¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡õÀµÌçÎÉµ¬¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÂåÂÇ¤ÇMCÃ´Åö
¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤ÎMC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Î¤¤ÈÄéÎé¼Â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³Î¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç¼ýÏ¿¤Ø¤Î»²²Ã¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åö½é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤Ë»³Î¤¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢ÂåÍýMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»³Î¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤éÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¡£¤½¤³¤Ç²Ï°æ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿A¤§! group¤ÎÀµÌç¤À¡£ÆÍÁ³¡¢ÂåÍý¡õ½éMC¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÀµÌç¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ÀµÌç¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂè2Ìë¡Ê26Æü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ç¯¡¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖLIVEÇÛ¿®³¦·¨¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Î±¿Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«±¿³¦·¨¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£»³Î¤¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¤Ç¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤Î³èÌö¤Ï¡©
¢¡çÐ¿¿»ÊÏº¤é¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì
°ìÊý¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢AAAçÐ¿¿»ÊÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£²»³Ú³¦·¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÍÆÃË»Ò³¦·¨¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â2025Ç¯¤Ë¼ç±é±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤«¤é¶âß·°¡Èþ¤ÈÈ¬ÌÚ¿Î°¦¡¢ÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦GYUTAE¡¢AYUKA¡ÊTikTok LIVE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¢¤¤ゔ¡ÊTikTok LIVE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ï°æ¤ÎMCÂåÂÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅÄÞ¼¾ÏÍµ¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ³¦·¨¤Î¾ðÊó¥Ä¥¦¤Ë¤Ï¡¢ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Ä¹¤Î¹âÅèÄ¾»Ò»á¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³¦·¨¤Î³¦·¨¥Ä¥¦¤È¤·¤ÆÇîÊóÆ²DY¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥Ü¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚ²¼ÍÛ²ð»á¡¢ÈþÍÆ³¦·¨¤Î¾ðÊó¥Ä¥¦¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÈþÍÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡£³«±¿³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦·ã¿Ì¡¦º£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¨ÏÓÀê¤¤»Õ¡¦Love Me Do¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£³¦·¨¾ðÊó¥Ä¥¦¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¡¢¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ORANGE RANGE¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTikTok Awards JAPAN¡×2025¤è¤ê¡ÖTikTok ¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025 ¥Û¥Ã¥È¥ï¡¼¥ÉÉôÌç¡×¤Ç¤âÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¡£²»³Ú³¦·¨¤Ç¤½¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×ÎáÏÂver. ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬2500Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¤Ë¡Ö³¦·¨¡ß³¦·¨¡×¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆRYO¡¢HIROKI¤¬Î¨Ä¾¤Êº£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¥Ñ¥é¥Ñ¥éÉ÷¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê¤â¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²Ï°æ¤æ¤º¤ë¥³¥á¥ó¥È
£Ñ¡¥º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËµÞ¤¤ç¤Ç¡£¤â¤Ï¤äÏÃ¤Á¤ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÌç¤¯¤ó¤·¤«¤ê¡¢ÅÄÞ¼¤âµÞ¤¤çÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ÅÄÞ¼¤¬¶ËÃ¼¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËµÞ¤¤ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Äé¤µ¤ó¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ½é¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤º¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¸åÈ¾Á´¤¯Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡ªËÍ¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤¿²ó¡Ê19Æü¡Ë¤Î²»³Ú³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¤¬À¤³¦¤Ç¤ï¤¡¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤¤¤Æ¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡×
£Ñ¡¥»ëÄ°¼Ô¤Ë°ì¸À¡£
¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤ËÁÂ¤¤¿Í¡¢Î®¹Ô¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤³¤ì¸«¤Æ¤â¤¦°ì²óÉü½¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ï¡È¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡ª¡É¤È¡¢²¿¤«¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¢¡ÀµÌçÎÉµ¬¥³¥á¥ó¥È
£Ñ¡¥º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ð¥È¥ó¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç»³Î¤¤µ¤ó¤ÎÂåÂÇ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÌò¤Ï¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄé¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤â½ù¡¹¤Ëµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
£Ñ¡¥»ëÄ°¼Ô¤Ë°ì¸À¡£
¡ÖÆÃ¤ËËÍ¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤¿²ó¡Ê26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤À¤¤¤ÖÇ»¤¯ÃÎ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê²ó¤Ç¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È2026Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤È¤«¤¬ç¥¡Ê¤Õ¡Ë¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¤â¤Î¤È¤«¡ÄÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤à¤·¤í¶á¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¹¤´¤¤¿·¤·¤¤³Ú¤·¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û