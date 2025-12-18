「失恋ショコラティエ」紗絵子（石原さとみ）の名言5選 “最強天然系小悪魔”から学ぶ恋愛の極意
【モデルプレス＝2025/12/18】嵐の松本潤と女優の石原さとみがW主演を務めたドラマ「失恋ショコラティエ」（フジテレビ系／2014年）が、TVerで配信中。本記事では、石原演じる“最強天然系小悪魔”紗絵子の名言を紹介する。
【写真】石原さとみ、第2子出産後初公の場で美デコルテ披露
水城せとな氏の同名コミックをドラマ化した切なくほろ苦いラブストーリー「失恋ショコラティエ」。松本演じる製菓学校に通う小動爽太が、高校時代に一目惚れした憧れの先輩で“最強天然系小悪魔”の紗絵子（石原）に振り回されながら、大好きなチョコレートで彼女を振り向かせようと一念発起。単身フランスに渡り、修行を積んで一流のショコラティエを目指す。
石原の“あざと可愛い”紗絵子はハマり役と評価され、ファーのついたピンクコートやゆるく巻いたロングヘアなど、彼女のファッションやヘアメイクも女性たちの間で流行。さらに、紗絵子の口から飛び出す恋愛テクニックや名言の数々にも注目が集まった。
ここでは、厳選した名セリフ5つを紹介する。
既婚者でありながら爽太と一夜をともにした紗絵子に対し、爽太の同僚・薫子（水川あさみ）は「爽太君のこと本気で好きなわけですよね？」「遊びなんですか？」と問いかける。それに対し、紗絵子は「いや。“好き”に本気とか遊びとかって考えたことないんで」とポツリ。「私、爽太君に私のこと好きになってほしいなって思います。他の女の子も周りにたくさんいるかもしれないけど。頑張って、一番好きになってもらおうって。それは“本気で好き”ってことですよね？」と“人たらし”な彼女なりの考えを語った。
過去の恋愛の影響で、自身に想いを寄せるシェフ・オリヴィエ（溝端淳平）のことを信じることができないという爽太の妹・まつり（有村架純）。紗絵子は「つらかったね」と寄り添いつつ、「でも…まつりちゃんは間違ってるよ」と吐露。「まつりちゃんが、前の恋で失敗したのは彼を信じたからじゃないよ。信じる相手を間違えたからだよ。凄く傷ついたからって、この先やみくもに慎重になってたら、幸せ逃しちゃうよ？」と話し、「まつりちゃんがオリヴィエ君のこと信じたいと思うなら、信じて任せちゃえばいいじゃない？相手を信じなきゃ上手くいくものもいかないよ？乗っかっちゃいなよ。先に進まなきゃ、正解も不正解も確かめられないもん。若いうちにどんどん失敗して、未来のために鍛錬積もう。ねっ？」と未来に向けて一歩踏み出す大切さをアドバイスした。
恋に不器用な薫子は「好きになってもらうために何かしなきゃいけないんだったら、好きになってもらわなくて結構」とバッサリ。そんな彼女に対し、紗絵子は「確かに、何にもしないで向こうが勝手に好きになってくれれば、それが一番ですよね」「でも普通、そんなことないんです」と否定。「だってお菓子だって味が美味しいだけで十分なのに、それでも売るためには形や色を可愛くしたり愛される努力が必要なんだなって思うし。意識的にでも、無意識的にでも、人に好かれる努力をしてる人が好かれてるんだと思うんですよね」と、恋愛にも努力が必要だとお菓子に例えて教えた。
さらに、好きな人以外の異性から好かれたいとは思わないという薫子に、「他の人を好きになってみることで、結果的に本命とうまくいくってこともありますよ」と紗絵子。「登山ですよ、登山。いつか目標の山に登山成功するためには、他の山にも登ってみる必要があったりもするでしょう？」と、経験や広い視野を持つことが必要だと伝えた。
パティシエ・関谷（加藤シゲアキ）と3度目の食事に行く薫子のデート服を選ぶ紗絵子は、自信のない薫子に対し「仮に断られたとしても、他に恋人になる可能性持ってる人は、世の中に何万人も、何千万人もいるんですよ？」と励ます。「だから、関谷さんのためだけじゃなくて、すべての恋人候補のためにしてる努力だって思えば楽しめるでしょう？」と、紗絵子らしい言葉で優しく背中を押した。
放送から10年以上経ってもなお、話題を呼びつづける「失恋ショコラティエ」。令和の今にも通用する紗絵子の名言を、もう一度見返してみては。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石原さとみ、第2子出産後初公の場で美デコルテ披露
◆松本潤＆石原さとみ「失恋ショコラティエ」
水城せとな氏の同名コミックをドラマ化した切なくほろ苦いラブストーリー「失恋ショコラティエ」。松本演じる製菓学校に通う小動爽太が、高校時代に一目惚れした憧れの先輩で“最強天然系小悪魔”の紗絵子（石原）に振り回されながら、大好きなチョコレートで彼女を振り向かせようと一念発起。単身フランスに渡り、修行を積んで一流のショコラティエを目指す。
ここでは、厳選した名セリフ5つを紹介する。
◆名言1「“好き”に本気とか遊びとかって考えたことないんで」
既婚者でありながら爽太と一夜をともにした紗絵子に対し、爽太の同僚・薫子（水川あさみ）は「爽太君のこと本気で好きなわけですよね？」「遊びなんですか？」と問いかける。それに対し、紗絵子は「いや。“好き”に本気とか遊びとかって考えたことないんで」とポツリ。「私、爽太君に私のこと好きになってほしいなって思います。他の女の子も周りにたくさんいるかもしれないけど。頑張って、一番好きになってもらおうって。それは“本気で好き”ってことですよね？」と“人たらし”な彼女なりの考えを語った。
◆名言2「相手を信じなきゃ上手くいくものもいかない」
過去の恋愛の影響で、自身に想いを寄せるシェフ・オリヴィエ（溝端淳平）のことを信じることができないという爽太の妹・まつり（有村架純）。紗絵子は「つらかったね」と寄り添いつつ、「でも…まつりちゃんは間違ってるよ」と吐露。「まつりちゃんが、前の恋で失敗したのは彼を信じたからじゃないよ。信じる相手を間違えたからだよ。凄く傷ついたからって、この先やみくもに慎重になってたら、幸せ逃しちゃうよ？」と話し、「まつりちゃんがオリヴィエ君のこと信じたいと思うなら、信じて任せちゃえばいいじゃない？相手を信じなきゃ上手くいくものもいかないよ？乗っかっちゃいなよ。先に進まなきゃ、正解も不正解も確かめられないもん。若いうちにどんどん失敗して、未来のために鍛錬積もう。ねっ？」と未来に向けて一歩踏み出す大切さをアドバイスした。
◆名言3「人に好かれる努力をしてる人が好かれてる」
恋に不器用な薫子は「好きになってもらうために何かしなきゃいけないんだったら、好きになってもらわなくて結構」とバッサリ。そんな彼女に対し、紗絵子は「確かに、何にもしないで向こうが勝手に好きになってくれれば、それが一番ですよね」「でも普通、そんなことないんです」と否定。「だってお菓子だって味が美味しいだけで十分なのに、それでも売るためには形や色を可愛くしたり愛される努力が必要なんだなって思うし。意識的にでも、無意識的にでも、人に好かれる努力をしてる人が好かれてるんだと思うんですよね」と、恋愛にも努力が必要だとお菓子に例えて教えた。
◆名言4「他の人を好きになってみることで、結果的に本命とうまくいく」
さらに、好きな人以外の異性から好かれたいとは思わないという薫子に、「他の人を好きになってみることで、結果的に本命とうまくいくってこともありますよ」と紗絵子。「登山ですよ、登山。いつか目標の山に登山成功するためには、他の山にも登ってみる必要があったりもするでしょう？」と、経験や広い視野を持つことが必要だと伝えた。
◆名言5「恋人になる可能性持ってる人は、世の中に何万人も、何千万人もいる」
パティシエ・関谷（加藤シゲアキ）と3度目の食事に行く薫子のデート服を選ぶ紗絵子は、自信のない薫子に対し「仮に断られたとしても、他に恋人になる可能性持ってる人は、世の中に何万人も、何千万人もいるんですよ？」と励ます。「だから、関谷さんのためだけじゃなくて、すべての恋人候補のためにしてる努力だって思えば楽しめるでしょう？」と、紗絵子らしい言葉で優しく背中を押した。
放送から10年以上経ってもなお、話題を呼びつづける「失恋ショコラティエ」。令和の今にも通用する紗絵子の名言を、もう一度見返してみては。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】