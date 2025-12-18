中川翔子「サイズ感が…！」双子体格差ショットが話題「大きさが全然違う」「可愛すぎる兄弟」
【モデルプレス＝2025/12/18】歌手でタレントの中川翔子が12月18日、自身のInstagramを更新。サイズ感の違いが伝わる双子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳歌手「大きさが全然違う」双子のサイズ比較ショット
中川は「お兄ちゃんおおきい！弟くんもふとってきたけど！」とつづり、色違いの服で双子が仲良く並んで寝転ぶ姿を投稿。この投稿を自身のストーリーズでもシェアし「サイズ感が…！」と、双子ながらも成長の速度が違うことを明かしている。
この投稿には「大きさが全然違う」「可愛すぎる兄弟」「成長が分かる」「癒やされる」「天使」「2人とも元気そう」「すくすく育ってて和む」「幸せな光景」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
