近藤千尋「幸せなお誕生日」夫・ジャンポケ太田との仲睦まじい2ショット「夫婦愛感じる」「ハッピーオーラ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの近藤千尋が12月18日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との2ショットを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「いつまでもラブラブ」芸人夫との密着ショット
15日に誕生日を迎えた近藤は、「宝物の友達や家族と過ごす時間、幸せなお誕生日でした」とつづり、写真を複数投稿。太田との夫婦ショットでは、バースデーケーキのロウソクの火を吹き消すポーズをした近藤と笑顔を見せる太田の仲睦まじい姿が収められている。また、2人が互いに頬を寄せ合った密着ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「ハッピーオーラ溢れてる」「相変わらず仲良し」「夫婦愛感じる」「ほっこりする」「いつまでもラブラブ」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
