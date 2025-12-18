LE SSERAFIMウンチェ、キャミドレス姿で素肌際立つ「可愛すぎる」「着こなしが素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が12月18日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿のミラーショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「妖精みたい」キャミドレスで抜群プロポーション披露
ウンチェは、室内で撮影したミラーショットなどを投稿。美しいデコルテが際立つ白を基調としたミニ丈のキャミソールドレスに、ボリューム感のある羽織を合わせたコーディネートを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「着こなしが素敵」「可愛すぎる」「妖精みたい」「可愛いし美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
