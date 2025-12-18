元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2025年12月17日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）の会見で起きた「くも膜下出血」事件について自身の見解を示した。

会見で不意打ちビンタを食らい失神

事件が起きたのは、13日に行われた前日会見だ。

14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。

大会後の15日に事態が急変。竜は自身のXを更新し、病院で検査を受けた結果、くも膜下出血により脳内に出血が認められたことを報告。翌日16日に更新したXでは、退院したことを明かした。

井上氏は、「BreakingDown18」のオーディションで「叛逆の悪童」レオに不意打ちを食らい、いきなり後頭部を殴打された「被害」にあっただけに、今回の事件には感じるものがあったようだ。

井上氏は「後頭部は大変」と切り出し、次のように持論を展開した。

「だからこそ、レオが俺の後頭部を思い切り殴ったのは...今回よりもひどくはないが俺は58歳。人それぞれだが、58歳が後頭部を殴られるとよくない。俺は何もダメージがなかったからよかったが、竜選手が心配。俺の弟子も頭の中で出血した経験がある。試合中にいっぱい頭を殴られて、家に帰ったら頭痛がひどくなった。病院に行って死にかけた。それで引退した」

「竜選手は格闘技人生終わった」

そして、こう続けた。

「どんな団体でもドクターチェックで、頭の中で出血した選手を試合に出さない。だから竜選手は格闘技人生終わった。『ブレイキングダウン19』の出場は絶対に無理。頭の中で出血すると、すごくダメージが残る。普通の生活できればいいが、それも分からない」

今回の事件を受け、「BreakingDown」に出場した経験を持つノッコン寺田が自身のユーチューブ動画で、運営の責任を問うなど、インターネット上では団体に対する批判的な意見が飛び交っている。

井上氏は、元格闘家視線で、今後の「BreakingDown」の在り方について、自身の見解を示した。

「竜選手、竜選手の家族がすごい心配。それと、ブレイキングダウン全体が心配。それに格闘技の評判も心配。レオが俺の後頭部を殴ったとき、あんなに怒ったのは、やり過ぎたから。竜が回復しても、ブレイキングダウンはルールを変えないと。手を出すなと。もしかしたら再生数が減るかもしれないが、1番大事なのはそれではない。以前から言っているが、格闘技の評判、人の人生の方が全然大事。この1件で、ブレイキングダウンはちょっと考えてほしい」

これまで、大会オーディションで数々の乱闘騒動を起こしてきた「BreakingDown」。同団体のCOOを務める溝口勇児氏（41）は、16日に自身のXを更新し、今回の事件に関して「運営の責任はすべておれにある」との見解を示した。