◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）

女子の公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。今季シニアデビューの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はショートプログラム（ＳＰ）の曲をかけて調整。曲かけ練習では冒頭に予定するトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は跳ばなかったが、その後の練習で３回決めるなど順調な様子を見せた。

シニア１年目ながら、グランプリ（ＧＰ）シリーズフランス大会で優勝。ＧＰファイナルにも進出し、日本勢最高の２位に入った。「一つ一つの試合を着々こなしてきたから、いい結果になった。今回も自分の演技に集中できれば、結果はついてくる」と今大会も試合への臨み方は変えない。

一躍、五輪代表候補に名乗りを上げた１７歳。「去年とは立場も違う。違った緊張感があると思うが、それを乗り越えた先にオリンピックがある。しっかりと乗り越えられるように頑張りたい」と持ち前の強心臓を武器に大一番に挑む。今大会での順位のターゲットは３位以内。それ以上にＳＰ、フリーでトリプルアクセル２本着氷を最大の目標とする。跳び方を試行錯誤しながら改善を重ねた大技を決め、表彰台に立つ。