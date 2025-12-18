１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．０９ポイント（０．１６％）高の３８７６．３７ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が引き続き支えとなっている。先ごろ閉幕した２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議では、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引き下げなども示唆された。中長期資金の流入期待も高まる。上海総合指数が約３カ月ぶりの安値水準を付けた１６日に、上場投資信託（ＥＴＦ）が大量に買われたことを背景として、下値では社会保障基金や年金基金、保険会社など長期投資家の資金が流入するとの思惑が広がった。ただ、上値は限定的。中国発の新規材料に乏しい中、指数は安く推移する場面もみられている。中国では月次経済統計の発表を消化し、次の重要指標は年末３１日に公表される１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩだ。また、昨夜の米株市場で、人工知能（ＡＩ）産業の収益性に関する不透明感でハイテク株が売られたことも逆風となっている。（亜州リサーチ編集部）

時価総額の大きい銀行や石油・石炭が上げを主導。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．３％高、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．０％高、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．６％高、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．１％高、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．５％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．１％高で引けた。大型株には「国家隊」と呼ばれる政府系ファンドなどの資金が流入しやすく、投資家の買い安心感を誘っている。

軍需産業株も高い。衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が６．６％、弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が３．９％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が２．６％、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が１．６％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。運輸株、素材株、保険株、公益株なども買われている。

半面、ハイテク株は安い。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が５．８％、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が５．６％、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が５．２％、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が３．９％、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が３．４％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が１．５％逆行安している。不動産株、自動車株、消費関連株、電設株、医薬株、証券株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．４５ポイント（１．４０％）安の２４３．２１ポイント、深センＢ株指数が９．９８ポイント（０．７９％）安の１２５５．９４ポイントで終了した。

