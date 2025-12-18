『小さい頃は、神様がいて』小倉家キャスト陣が撮了に万感 主演の北村有起哉は涙浮かべ「“尊いひととき”でした」
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の最終話が18日に放送されるのを前に、撮影を終えたキャスト陣からコメントが到着した。
【写真】おつかれさまでした！“小倉兄妹”として作品を彩った近藤華、小瀧望
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
夫婦役で共演した北村と仲間は、最後のシーンを撮り終えると、達成感と安堵（あんど）の表情を見せた。小倉渉役の北村は、「渉は泣き虫な役で、本当にたくさん泣きました。未体験の感覚で、前代未聞の経験でした。特にこの２〜３週間（撮影の終盤）は、スタッフの皆さんが準備に大変な思いをされたと思います。そんな中でも、リラックスした楽しいお芝居の場を作ってくださり、本当に毎日が楽しかったです！」と撮影を振り返り、「キャストの皆さんの素晴らしさもあって、岡田さんの脚本の世界そのままで、悪い人が出てこない。みんなが優しく、譲り合い、ちゃんと出るところは出て…。自然にチームとしてまとまっていたので、最初から“これはいい座組になるぞ”と感じていました」とコメント。
その後、涙を浮かべながら言葉を詰まらせ、「（草刈演じる）慎一さんのセリフをお借りすると、このひとときは僕にとって“尊いひととき”でした。10年後、20年後にまた偶然会った時、きっとこの作品・チームのことをすぐに思い出すと思います。“あの時、大変だったよね〜。今でも信じられない。でもよくやったよね！”って。時間がたてばたつほど、思い出は鮮明に残り、素晴らしい記憶として残る…そんな現場だったと思います。本当にありがとうございました！お疲れさまでした！」と最後は笑顔で言葉をつづった。
一方、小倉あん役の仲間は、「皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました！まだ撮影が終わったばかりで、実感が湧かず、まだ何か残っているんじゃないかという気持ちもあります（笑）」と、撮影後の感慨深い気持ちを表現。続けて、「個人的には、これまでの現場の中でもナンバー１くらい大変だったなと思います。こんなにも（セリフ量の多い）台本を待ちわびた現場はなかったと思います。上がってくる台本に書かれているセリフを覚えるのが本当に楽しくて、“こんな会話ができるんだ！”というワクワク感がありました」と岡田脚本の魅力も語った。そして、「現場に来るのが毎日楽しみで、こんなに笑いが絶えない現場は今まであったかな？と思うくらい、本当に楽しい時間を過ごせました。それもこれも、スタッフの皆さまとキャストの皆さまの想いがあったからこそだと思います。本当に幸せな時間でした。ありがとうございました！」と深々とお辞儀をして、キャスト・スタッフへの感謝の気持ちを伝えた。
渉とあんの息子・小倉順役の小瀧望と、順の妹・ゆず役の近藤華は、最終日、北村や仲間たちよりも一足早くクランクアップを迎えた。小瀧は、父親役の北村から花束が贈られると、固く握手を交わし、瞳を潤ませながら感謝の気持ちを表現。「お疲れさまでした。ありがとうございました！天使のようないい息子役ということで、少し緊張感のある３カ月でしたが、このドラマに参加できて、本当に良かったです」と振り返る。そして、「この家族に出会えて、本当に幸せでした。放送を毎週楽しみにしていて、終わってしまうのがさみしいですが、また皆さんとどこかでご一緒できるように頑張りますので、その際はどうぞよろしくお願いします。本当にお疲れさまでした！」と名残惜しそうに語りつつも、最後は笑みを浮かべた。
近藤は、母親役の仲間から花束を受け取り、熱いハグを交わす。「約３カ月間、ありがとうございました！毎日何かしらに爆笑していて、現場に来るのが本当に楽しみでした」と、充実した日々を振り返り、元気いっぱいにあいさつ。「またいつかご一緒できる機会があれば、ぜひよろしくお願いします！本当にありがとうございました！」と、明るい笑顔でスタッフ・キャストへ感謝の気持ちを伝えた。
