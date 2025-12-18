◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選

2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。日本は、女子が五輪出場を決めました。男子と混合ダブルスは、悔しくも五輪出場に届きませんでした。

女子、男子では、予選トーナメントの上位3チームが決定戦に進出し、そのうち2チームに五輪出場権が与えられます。決定戦では、先に予選1位と予選2位が対戦し、勝てば五輪出場決定、負けたチームは予選3位のチームと最後の1枠をかけて戦います。

女子日本代表(フォルティウス)は、予選リーグで6連勝と圧巻の強さを見せます。最終第7戦で予選1位のノルウェーに敗れ、予選2位で決定戦へ駒を進めます。

決定戦では、予選1位のノルウェーと再戦。両者譲らず一進一退の攻防を繰り広げましたが、同点で迎えた最終第10エンドに日本が追加点を挙げ、6-5で勝利。五輪出場を掴み取りました。その後、ノルウェーは予選3位のアメリカに敗戦。予選1位が五輪出場を逃す、波乱の展開となりました。

男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は、予選3位で決定戦に進出。最後の1枠をかけて、中国と戦いました。4-5の1点ビハインドで迎えた、第9エンド。中国に4点が生まれ大きく突き放されると、日本は追加点を奪えず4-9で敗退。2大会ぶりの五輪出場は叶いませんでした。

混合ダブルス(小穴桃里選手、青木豪選手ペア)では、全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、各グループの上位2チームがプレーオフに進出。プレーオフに進んだ4チームで、残り2枠の五輪出場を争います。

日本はオーストリアの棄権もあり、5勝2敗で総当たり戦を終えました。日本時間17日の時点で、暫定首位は6勝0敗の韓国。そして、日本が直接対決で勝利したチェコが、韓国戦を残して5勝1敗となっており、チェコが韓国に敗れ5勝2敗となれば日本が2位に着き、プレーオフ進出という状況でした。

迎えた日本時間18日の韓国対チェコ戦では、チェコが9-3で韓国に圧勝。チェコの勝利を以て、日本の予選敗退が決まりました。