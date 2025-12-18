マクドナルド人気キャラが『ドラクエ』スライムに マトリョーシカ風グッズになって登場 抽選予約はきょうから
日本マクドナルドは、大人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開する。第1弾として「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」を26年1月19日より全国のマクドナルド店舗にて数量限定で販売。本商品の事前抽選の応募受付を18日から開始した。
【画像】これはやばい（笑）まるでマトリョーシカなコラボスライム
「ドラゴンクエスト」は、1986年にシリーズ第1作目が発売されて以降、多くのファンをとりこにしつづけ、26年に40周年を迎える。マクドナルドと「ドラゴンクエスト」の記念すべき“伝説のコラボ”の第1弾は初のグッズコラボ。
「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」（税込2990円）は、マクドナルドの人気キャラクターであるグリマス、バーディ、ハンバーグラーがスライムの形に変身し、「ドラゴンクエスト」おなじみのスライム、メタルスライムと共にフィギュア5種類が1セットとなった。5種類すべてサイズが異なり、一番大きいものが通常のスライムで、大きいスライムを開けると中にはひとまわり小さい他のデザインのスライムが入っている。計5種類をひとつずつ並べて飾ってもかわいらしく、またフィギュアとしてだけでなく小物入れとしても使える。
同商品の販売は、きょう18日午後2時〜2026年1月7日午後11時59分の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選すると26年1月19日各店営業開始から1月25日各店営業終了まで（24時間営業店舗は翌午前4時59分まで）の期間、マクドナルド店舗にて販売される。なお事前抽選には、1人1回限り、1セットまで応募できる。
また、今回より応募条件として、応募時点でマクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント保有者が対象。「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムで、今年10月より開始された。
なお、第2弾は、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションの世界観を“おいしさ”で届ける内容で、詳細は25日に発表される予定。
あわせて、ゲームでおなじみの楽曲、モチーフをオマージュした新CMも公開された。
