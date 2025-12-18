こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP株式会社は2025年12月18日、東京科学大学との共同主催による中学生向けワークショップ「コスモポリタンキャンパス 2026 Spring〜惑星の成り立ちと地球外生命体のナゾを発信〜」を2026年3月に開催すると発表しました。あわせて同日から、参加者募集を開始しています。

【▲ 「コスモポリタンキャンパス 2026 Spring」キッザニア公式サイトより引用（KCredit: KCJ GROUP）】

ワークショップは「惑星や銀河はどうやってできたのか？」「私たちのような生命は宇宙に存在するのか？」といった疑問をテーマに、科学探究とアート表現を組み合わせた3日間のプログラムとして実施されます。基調講演は「東京科学大学 理学院 教授の中本泰史氏」が担当し、表現方法に関する講演・グループワークは「講談社 幼児・学習図書出版部 部長の片寄太一郎氏」が担当します。2日目には「東京藝術大学大学院の秋本瑠理子氏」の指導のもと、アート表現とポスター制作に取り組み、最終日に成果発表会を行う予定です。

【▲ 2025年3月実施の様子（Credit: KCJ GROUP）】

開催概要

応募条件・方法

募集期間：2025年12月18日（木）〜2026年2月1日（日）実施日：2026年3月27日（金）・28日（土）・30日（月）会場：東京科学大学（本館／大岡山西9号館）対象：2026年3月時点で中学生（中学1年〜3年生）募集人数：20名程度参加費：無料（交通費・宿泊費・昼食費などは自己負担）

応募には「全日程への会場参加が可能であること」「Google Classroomでの連絡・課題提出に向けたGmailアドレスを用意できること」「キッザニア公式サイトおよび各種メディアで写真・映像の掲載が可能であること」などが条件として挙げられています。

応募は、事前課題シート（惑星・宇宙・宇宙人への興味関心に関する内容）を作成したうえで、キッザニア東京・キッザニア甲子園・キッザニア福岡の公式サイトから行うとしています。

また、応募結果は2026年2月6日（金）までに、参加者本人と保護者へメールで連絡するとしています。

編集／sorae編集部

参考文献・出典KCJ - 中学生向けワークショップ「コスモポリタンキャンパス2026 Spring」参加者募集