【ABCマート】最大70％オフのセール開催中！シューズやウェアなどをお得にゲットするチャンス《26日9時59分まで》

ABCマートは、2025年12月12日10時から26日9時59分までの期間、最大70％オフの「年末在庫一掃SALE」を公式オンラインストアで開催中です。

お手頃価格でスニーカーをゲット

セール期間中は、NIKE（ナイキ）やaddidas（アディダス）をはじめとする多くのブランドのシューズやウェアが、最大70％オフで購入できます。

今回は、セール価格で購入できるシューズをピックアップして紹介します。

・Reebok クラブ シー バルク BRWN/WHT

ストリートの定番「クラブ シー」に厚みのあるソールを備えたボリューム感のあるシルエット。シンプルなデザインなので、様々なコーデに合わせやすいシューズです。

価格は、1万5400円のところ、71％オフの4389円に。

・CONVERSE オールスター (R) NU HI ORANGE

「REACT（リアクト）」「RECYCLE（リサイクル）」「REFINE（リファイン）」の3つの要素を備えた、オールスターの次世代モデル、ALL STAR (R)（オールスター アール）のディテールアレンジモデル。ABCマート限定です。

柔らかさのあるくすみカラーと、優しい印象のスエード素材がマッチします。

価格は、9350円のところ、64％オフの3289円に。

・VANS オールドスクール DENIM BLK/MARS

VANSで人気を誇るモデル「オールドスクール」。落ち着いたトーンのデニム生地がほどよくカジュアル感を演出してくれるので、普段使いしやすいデザインになっています。

GOOD PRICE価格で、5489円に。

今回、記者はABCマートで販売している別の「VANS オールドスクール C.STRIPE BLK/BK」（9900円／セール対象外）を履いてみました。

「VANS オールドスクール C.STRIPE BLK/BK」は、VANSらしさを感じるサイドストライプの部分が編み込みになっていて、他のデザインとはちょっと違った可愛さも感じられます。

記者にとって初の「VANS オールドスクール」シリーズでしたが、重すぎず長時間歩いてみても疲れなかったので、たくさん歩くお出かけの日にも良さそう。

ABCマートの「年末在庫一掃SALE」は26日9時59分まで。店舗でも「年末在庫一掃SALE」を実施しています。

商品によっては、サイズ欠けしているものもあるので、気になるアイテムを見つけたら早めにゲットするのがおすすめです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ