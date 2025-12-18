【拡大画像へ】

KADOKAWAは、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、コミック「とある科学の心理掌握」の賞品が手に入る「『とある科学の心理掌握』オンラインくじ」を12月25日12時より2026年1月29日11時59分まで販売する。価格は1回770円。別途発送手数料が必要。

□購入ページ

乃木康仁氏描き下ろしの新作イラストをはじめ、水着衣装の食蜂操祈と御坂美琴を描いた賞品や、コミックの表紙イラストを集めた賞品など多彩なグッズが揃っている。

商品ラインナップ

Xフォロー&リポストキャンペーン

【S賞：選べる！キャラファイングラフ（全3種）】【A賞：アクリルスタンド（全4種）】【B賞：A3クリアポスター（全5種）】【C賞：アクリルキーホルダー（全8種）】【D賞：缶バッジ（全14種）】

期間中にくじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全14種セット」がもらえるリポストキャンペーンが開催される。

おまけキャンペーン

【Xフォロー&リポストキャンペーン】

【10連セット】を購入するともれなく「ミニブロマイド」が全6種の中から1枚、ランダムでもらえる。

【ミニブロマイド】