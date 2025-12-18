¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× UNIS¡¢¿·¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¥ê¥ê¥¤¥Ù³«ºÅ¡¡³Ú¶Ê½éÈäÏª¤â
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× UNIS¤¬¡¢ÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò12·î30Æü¤Ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶ ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× UNIS¡¢ÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×MV¡Ë
¡¡UNIS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î3ÂçÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëSBS¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー8Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¸ø¼°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
¡¡¡ØUNISÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯UNIS¤¬ÆüËÜ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤·¤â¤·♡¡×¤È¡¢12·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤ä¸ÄÊÌ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢UNIS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ²ñ´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ï¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏTeddyLoid¤ÈCarlos K.¤¬Ã´Åö¡£Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤á¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ËÀø¤àÆÈÀêÍß¤äÉÔ°Â¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UNIS¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー hana¤¬Ã´Åö¡£Âç¤¤ÊÅê¤²¥¥¹¤ä¾®¤µ¤ÊÅê¤²¥¥¹¤Î¡È¤ó¤Þ¤Ã¡É¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ömwah...¡×¤â¶áÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë