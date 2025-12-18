飲み物、こぼしたくない…！その悩みを一瞬で解決する衝撃の方法「この発想はなかった」
【画像を見る】この発想はなかった！飲み物をこぼさず運ぶ方法
気温が下がり、温かい飲み物を持ち帰る機会が多くなる冬。慎重に運んでも飲む頃には袋の中でこぼれてしまい、残念な気持ちになった経験がある方もいるのではないでしょうか？今回はインスタグラムで再生回数600万回を超えた、袋にひと工夫をするだけで飲み物をこぼさず運べるライフハックを紹介します。
今回動画を投稿したのはこまま | ママを助ける暮らしの裏技さん。
ビニール袋を2回ねじってから飲み物を入れるだけで、二つの飲み物がこぼれなくなるライフハックを紹介しました。方法は片方の飲み物を袋に入れてから袋の中央を2回ねじり、もう片方の飲み物を入れるだけ。動画は652万回再生、8.8万いいねを獲得し、コメント欄も「これは思いつかなかった…」「フェスやお祭りで真似したい！」と大反響でした！
この投稿への反響をこままさんに聞いてみると、「皆さんが普段から悩んでいた飲み物がこぼれる問題を袋だけで解決できるので、参考になったという声がたくさん聞けて嬉しかったです」と話してくれました。家族や友人からの投稿を見たという報告や、たくさんの「真似したい！」というコメントから、誰かの役に立てたことを肌で感じられ嬉しかったそうです。
他にもたくさんの暮らしの裏技や便利グッズを紹介しているこままさん。食材の袋への入れ方を紹介した動画はなんと1,600万回再生、10.9万いいねを獲得しました！卵パックは上からの衝撃に強いので1番下に入れたり、バナナはカーブしている部分と野菜の丸い部分を組み合わせるとかさばるのを軽減できたり、すぐにマネできる裏ワザが満載でした。
「育児や家事に忙しい子育て世代が暮らしで起こるプチストレスを解消できるような裏ワザや便利グッズを紹介し、ホッと一息つける時間を増やせたら嬉しい」と話してくれたこままさん。
これからの投稿もとても楽しみですね。
普段の何気ない家事や買い物も「今度やってみよう」と思える裏技を一つ知っているだけで、いつもよりちょっと楽しくなりそうですね。年末年始の準備で慌ただしくなる前に、ぜひこままさんのアカウントで明日から試せそうな裏技を探してみてくださいね。
文＝河村夢美