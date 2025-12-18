2025年5月1日から4日にかけて、ブラックデザート・リゾートGCで開催された「ブラックデザート選手権」。この大会で渋野日向子が刻んだ戦績は、まさに現在地を象徴するものであった。

【写真】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括 「期待してます」と応援続々

圧巻！2連続イーグル

予選ラウンドにおいて、見事なまでの「静」と「動」を演じてみせた。初日は42位タイと静かに滑り出すと、二日目には圧巻のプレーを披露。13番、14番での2連続イーグルを含む「65」を叩き出し、首位と5打差に迫る7位タイにまで浮上した。コースに翻弄される選手が多い中、正確なショットと勝負強さが噛み合った。

スコアは沈み…

しかし三日目、スコアは沈み「78」、順位は62位タイへと急降下した。最終日も「負の連鎖」を断ち切ることは叶わず、3バーディ・4ボギーの「73」、60位タイという結果で、大会を終えることとなった。

二日目の「奇跡」を、最終的な「60位タイ」という数字が塗りつぶしてしまったという事実。爆発力、そして失速。ブラックデザート選手権での戦いは、渋野日向子が依然として再生の途上にあり、光を掴みかけながらもその指をすり抜けていく、もどかしい「試練の季節」の中にいることを如実に物語っていた。