°ìÊýÅª¤Ê²ò½üÀë¸À¢ª·ë¶ÉÉüµ¢¤â¡ÄNewJeans¤ÎÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê¡©°ìÉô¥Õ¥¡¥óÉÔËþÇúÈ¯¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â´º¹Ô

NewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÉüµ¢¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊ¸²½¤òÅð¤à¤Ê¡ª¡×NewJeans¡¢Ãæ¹ñ¤Ç±ê¾å
12·î15Æü¡¢NewJeans¤Î°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÏHYBEËÜ¼ÒÁ°¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖADOR¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ð¤«¤ê¤»¤º¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤»¤è¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡ÈÌµ¡É¾ò·ï¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊÝ¸î¤Ï¡ÈÍ¡É¾ò·ï¡©¡×¡ÖNewJeans¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡ªNewJeans¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈNewJeans¤ò±þ±ç¡É¤·¡ÈADOR¤òÈãÈ½¡É¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¼«¤é¤ò¡ÖNewJeans¥È¥é¥Ã¥¯Áí¹¶¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤âÈ¯É½¤·¡¢¡ÖHYBE¤ª¤è¤ÓADOR¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Éüµ¢¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÉÔÌÀ³Î¤ÊÂÖÅÙ¤ÈÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÝ¸î¤ÎµÁÌ³¤òÊü´þ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸¢Íø¤À¤±¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£NewJeans¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëBunnies¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤à¤·¤í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÌ·½â¤·¤¿¾õ¶·¤ò¶¯¤¯µêÃÆ¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Öº£¤«¤é¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤ÎÆó½ÅÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆËÜÍè²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÝ¸î¤È¤¤¤¦´ðËÜÅªÀÕÌ³¤ÎÂ¨»þÍú¹Ô¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤¤ÊÊüÃÖ¤ª¤è¤Ó¾ÃÌ×Åª¤ÊÀ¤ÏÀÀï¤ÎÃæÃÇ¡×¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ·ë²Ì¤Î¸ø³«¡×¤Î3¤Ä¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
NewJeans¤ÏºòÇ¯11·î¡¢ADOR¤Ë¤è¤ëµÁÌ³ÉÔÍú¹Ô¤òÍýÍ³¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÀë¸À¤·¡¢»öÌ³½ê¤È·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯10·î30Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤¬NewJeans¤ÈADOR¤Î´Ö¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î1¿³È½·è¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£·ë¶É¡¢¹µÁÊ´ü¸Â¡Ê11·î13Æü¡Ë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿11·î12Æü¤ËADORÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¡¢¹µÁÊ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤ºÆ±Æü17»þ¤´¤í¡¢ADORÂ¦¤¬¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ø¥ê¥ó¤È¥Ø¥¤¥ó¤ÎÉüµ¢¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤òÂº½Å¤·¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò½å¼é¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÌó2»þ´Ö40Ê¬¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ß¥ó¥¸¡¢¥Ï¥Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î3¿Í¤¬¡ÈË¡Î§ÂåÍý¿Í¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÌÅÓÉüµ¢¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬»öÌ³½ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NewJeansºÆ»ÏÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ì¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊç¤ê¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
