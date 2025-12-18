「なんて不公平なの！」物議醸すFIFAベストイレブン。昨季リーグMVPに輝いたバルサFWの落選に妻が怒り「彼はバスケットボール選手？」
怒りを露わにしている。
現地時間12月16日、FIFA（国際サッカー連盟）は、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」で男子のベストイレブンを発表。昨季のチャンピオンズリーグ（CL）、リーグ・アン、フランスカップを制したパリ・サンジェルマンから、FIFA最優秀選手賞を受賞したウスマンヌ・デンベレを筆頭に、最多となる６名が選出された。
2024年８月11日〜25年８月２日の成績をもとに、選考委員会とファン投票で決定した至高の11人。しかし、ビッグネームの落選が物議を醸している。アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、モハメド・サラー（リバプール）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）らが選外となったのだ。
バルセロナのラフィーニャも、その一人だ。29歳のレフティは、昨季の公式戦57試合で34得点・26アシストをマーク。優勝を果たしたラ・リーガでは36試合で18得点・９アシストを記録して、年間最優秀選手賞を受賞していた。
輝かしいシーズンを送り、2025年のバロンドールでも５位にランクインしたブラジル代表FWがまさかの落選。ブラジルメディア『terra』は、妻であるナタリア・ロドリゲスが憤慨していると伝え、彼女がSNSで投稿したコメントを紹介した。
「62のゴールとアシストを記録したのに、ラフィーニャはベストイレブンに選ばれる価値がなかった。彼はバスケットボール選手？ なんて不公平なの！」
まったく納得していない様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】至高の11人！FIFAベストイレブンが発表！
