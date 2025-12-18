INIとSHIBUYA109がコラボ！POP-UP STOREオープンや豪華プレゼント企画を実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店にて、2026年1月2日から1月12日の期間に開催される『SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』 『MAGNET by SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』のキャンペーンモデルに起用された。

■撮り下ろしビジュアルを館内外に掲出

セール期間中は、本キャンペーンのために撮り下ろされた特別なキャンペーンビジュアルが各施設の館内外に掲出される他、撮り下ろしビジュアルを使用した商品を販売するPOP-UP STOREのオープン、チェキなどが当たる豪華プレゼント企画が実施される。

8階イベントスペースでは、INIメンバーソロフォトスポット、ここでしか味わえない世界観が楽しめる推し活ゾーン、メンバーへ想いを伝えるメッセージボードが期間限定で登場。さらに、階段踊り場のスペシャルフォトスポット、館内BGMジャックなど、様々な取り組みが行われる。

■『SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』

・『SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』撮り下ろしキャンペーンビジュアル掲出、オリジナルコメント動画を放映

・SHIBUYA109限定撮り下ろしビジュアルを使用した商品などを販売するINIのPOP-UP STOREが全国5ヵ所でオープン

・チェキなどが抽選で当たる豪華プレゼント企画を実施

・メンバーソロフォトスポット、推し活ゾーンやメッセージボードのスペシャルエンタメスペースを特別開催

・館内にスペシャルフォトスポットが登場。さらにINIがBGMをジャック

詳細は特設サイトまで。

■関連リンク

特設サイト

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=369799

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/