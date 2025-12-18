Uru、クライマックスに向かう『永久のユウグレ』×OP曲「プラットフォーム」コラボMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruが、ニューシングル「プラットフォーム」とオープニングテーマを担当するTVアニメ『永久のユウグレ』（読み：トワノユウグレ）とのコラボレーションMVを公開した。

■これまでの物語を情感豊かに彩るスペシャルな映像

「プラットフォーム」は、Uru自身が作詞・作曲を手掛け、『永久のユウグレ』のために書き下ろした楽曲。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマとなったシングル「アンビバレント」でもタッグを組んだ田中隼人が編曲を担当した。

軽やかで心地よいビートに乗せて、“どんな形でも愛は愛。人を想う気持ちは変わらない”というメッセージをまっすぐに描いた楽曲で、アニメが描く未来世界と人間の感情に優しく寄り添う一曲として、多くの反響を集めてきた。

今回公開されたアニメコラボMVは、物語のクライマックスに向かう『永久のユウグレ』の映像と、主題歌「プラットフォーム」を融合させたスペシャル映像となっており、アキラとユウグレの関係性や、作品を貫く“新しい愛の形”というテーマが、楽曲の世界観と重なり合い、アニメのこれまでの物語を情感豊かに彩る。

なお、「プラットフォーム」は11月26日にCDパッケージとしてもリリース。「プラットフォーム」に加え、アニメの第11話特殊オープニングテーマとして放送され話題を呼んだ「愛」と、キリンジ「エイリアンズ」のカバーを収録。

初回生産限定盤には、全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』ファイナル公演（LINE CUBE SHIBUYA）のライブ映像や、「Never ends」「手紙」のMVを収録したBlu-rayが付属。期間限定通常盤（アニメ盤）には、TVアニメ『永久のユウグレ』ノンクレジットオープニング映像が収録されている。

物語の終着点とともに余韻を残す「プラットフォーム」アニメコラボMVを、『永久のユウグレ』最終話と合わせてぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「プラットフォーム」

■関連リンク

TVアニメ『永久のユウグレ』番組サイト

https://towanoyuugure.com

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com

■【画像】Uru アーティスト写真、TVアニメ『永久のユウグレ』キービジュアル