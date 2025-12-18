日経225オプション1月限（18日日中） 4万6000円プットが出来高最多811枚
18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万869枚だった。うちプットの出来高が5959枚と、コールの4910枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の811枚（66円高365円）。コールの出来高トップは5万3000円の690枚（42円安84円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
50 1 70000
1 0 1 65000
101 0 1 62000
6 0 1 61000
4 0 2 60000
6 0 2 59500
39 -1 2 59000
2 -1 3 58500
157 0 4 58000
11 -1 5 57500
305 0 7 57000
64 -1 8 56500
172 -1 11 56000
154 -3 16 55500
205 -4 21 55000
99 -10 29 54500
9 -8 32 54375
19 -12 31 54250
2 -18 32 54125
272 -17 40 54000
13 -16 45 53875
53 -19 50 53750
19 -22 51 53625
136 -28 58 53500
13 -14 62 53375
40 -32 71 53250
10 -30 73 53125
690 -42 84 53000
14 -31 92 52875
55 -49 99 52750
20 -35 110 52625
238 -63 120 52500
14 -77 126 52375
46 -74 136 52250
9 -66 157 52125
433 -89 176 52000
15 -68 187 51875
65 -92 203 51750
75 223 51625
187 -118 242 51500
9 -122 268 51375
81 -56 294 51250
9 -155 330 51125
382 -155 360 51000
5 -90 395 50875
65 -80 420 50750
4 -150 465 50625
105 -220 480 50500
8 525 50375
26 -210 570 50250 1770 1
9 -120 620 50125 2000 2
122 -265 660 50000 1755 +385 20
11 -180 720 49875
24 -285 775 49750
5 -185 850 49625
60 -265 890 49500 1355 +260 56
45 980 49250 1275 +105 3
8 1055 49125
89 -370 1135 49000 1100 +195 79
48875 1015 +105 7
7 -470 1270 48750
48625 950 +95 1
4 -615 1325 48500 890 +140 209
48250 885 +175 4
