　18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万869枚だった。うちプットの出来高が5959枚と、コールの4910枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の811枚（66円高365円）。コールの出来高トップは5万3000円の690枚（42円安84円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　50　　　　　　　 1　　70000　
　　 1　　　 0　　　 1　　65000　
　 101　　　 0　　　 1　　62000　
　　 6　　　 0　　　 1　　61000　
　　 4　　　 0　　　 2　　60000　
　　 6　　　 0　　　 2　　59500　
　　39　　　-1　　　 2　　59000　
　　 2　　　-1　　　 3　　58500　
　 157　　　 0　　　 4　　58000　
　　11　　　-1　　　 5　　57500　
　 305　　　 0　　　 7　　57000　
　　64　　　-1　　　 8　　56500　
　 172　　　-1　　　11　　56000　
　 154　　　-3　　　16　　55500　
　 205　　　-4　　　21　　55000　
　　99　　 -10　　　29　　54500　
　　 9　　　-8　　　32　　54375　
　　19　　 -12　　　31　　54250　
　　 2　　 -18　　　32　　54125　
　 272　　 -17　　　40　　54000　
　　13　　 -16　　　45　　53875　
　　53　　 -19　　　50　　53750　
　　19　　 -22　　　51　　53625　
　 136　　 -28　　　58　　53500　
　　13　　 -14　　　62　　53375　
　　40　　 -32　　　71　　53250　
　　10　　 -30　　　73　　53125　
　 690　　 -42　　　84　　53000　
　　14　　 -31　　　92　　52875　
　　55　　 -49　　　99　　52750　
　　20　　 -35　　 110　　52625　
　 238　　 -63　　 120　　52500　
　　14　　 -77　　 126　　52375　
　　46　　 -74　　 136　　52250　
　　 9　　 -66　　 157　　52125　
　 433　　 -89　　 176　　52000　
　　15　　 -68　　 187　　51875　
　　65　　 -92　　 203　　51750　
　　75　　　　　　 223　　51625　
　 187　　-118　　 242　　51500　
　　 9　　-122　　 268　　51375　
　　81　　 -56　　 294　　51250　
　　 9　　-155　　 330　　51125　
　 382　　-155　　 360　　51000　
　　 5　　 -90　　 395　　50875　
　　65　　 -80　　 420　　50750　
　　 4　　-150　　 465　　50625　
　 105　　-220　　 480　　50500　
　　 8　　　　　　 525　　50375　
　　26　　-210　　 570　　50250　　1770 　　　　　　　 1　
　　 9　　-120　　 620　　50125　　2000 　　　　　　　 2　
　 122　　-265　　 660　　50000　　1755 　　+385　　　20　
　　11　　-180　　 720　　49875　
　　24　　-285　　 775　　49750　
　　 5　　-185　　 850　　49625　
　　60　　-265　　 890　　49500　　1355 　　+260　　　56　
　　45　　　　　　 980　　49250　　1275 　　+105　　　 3　
　　 8　　　　　　1055　　49125　
　　89　　-370　　1135　　49000　　1100 　　+195　　　79　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1015 　　+105　　　 7　
　　 7　　-470　　1270　　48750　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 950 　　 +95　　　 1　
　　 4　　-615　　1325　　48500　　 890 　　+140　　 209　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 885 　　+175　　　 4　