日経225オプション2月限（18日日中） 5万3000円コールが出来高最多193枚
18日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1468枚だった。うちプットの出来高が995枚と、コールの473枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の111枚（変わらず1050円）。コールの出来高トップは5万3000円の193枚（55円安415円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
19 2 68000
16 3 66000
2 6 64000
17 -1 7 63000
2 -1 10 62000
8 -3 13 61000
18 -6 19 60000
4 -8 28 59000
41 -9 43 58000
3 71 57000
2 -25 80 56500
27 -25 108 56000
1 -42 129 55500
29 -44 166 55000
1 -51 209 54500
10 -59 256 54000
3 -100 315 53500
193 -55 415 53000
8 -90 475 52750
2 540 52375
12 -170 590 52000
5 -190 660 51750
21 -225 885 51000
8 1085 50500 2625 1
1 1180 50250
7 -485 1270 50000 2290 +280 1
1 -205 1500 49500
1 1760 49000 1780 +210 5
9 -235 1970 48750
48500 1595 +100 5
48375 1515 1
48250 1435 1
48125 1390 1
47750 1255 1
1 2755 47500 1210 +110 10
47250 1115 +70 2
47000 1050 0 111
46750 1015 +135 4
46500 940 27
46000 820 +90 14
45750 775 +60 11
45500 730 14
45250 680 -20 1
1 -465 4715 45000 645 -60 74
44750 605 -50 3
44500 570 +20 36
44250 540 29
44000 510 -40 20
43750 485 25
43500 455 36
43250 430 20
43000 455 +35 1
42750 390 9
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
19 2 68000
16 3 66000
2 6 64000
17 -1 7 63000
2 -1 10 62000
8 -3 13 61000
18 -6 19 60000
4 -8 28 59000
41 -9 43 58000
3 71 57000
2 -25 80 56500
27 -25 108 56000
1 -42 129 55500
29 -44 166 55000
1 -51 209 54500
10 -59 256 54000
3 -100 315 53500
193 -55 415 53000
8 -90 475 52750
2 540 52375
12 -170 590 52000
5 -190 660 51750
21 -225 885 51000
8 1085 50500 2625 1
1 1180 50250
7 -485 1270 50000 2290 +280 1
1 -205 1500 49500
1 1760 49000 1780 +210 5
9 -235 1970 48750
48500 1595 +100 5
48375 1515 1
48250 1435 1
48125 1390 1
47750 1255 1
1 2755 47500 1210 +110 10
47250 1115 +70 2
47000 1050 0 111
46750 1015 +135 4
46500 940 27
46000 820 +90 14
45750 775 +60 11
45500 730 14
45250 680 -20 1
1 -465 4715 45000 645 -60 74
44750 605 -50 3
44500 570 +20 36
44250 540 29
44000 510 -40 20
43750 485 25
43500 455 36
43250 430 20
43000 455 +35 1
42750 390 9