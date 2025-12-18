　18日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1468枚だった。うちプットの出来高が995枚と、コールの473枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の111枚（変わらず1050円）。コールの出来高トップは5万3000円の193枚（55円安415円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　19　　　　　　　 2　　68000　
　　16　　　　　　　 3　　66000　
　　 2　　　　　　　 6　　64000　
　　17　　　-1　　　 7　　63000　
　　 2　　　-1　　　10　　62000　
　　 8　　　-3　　　13　　61000　
　　18　　　-6　　　19　　60000　
　　 4　　　-8　　　28　　59000　
　　41　　　-9　　　43　　58000　
　　 3　　　　　　　71　　57000　
　　 2　　 -25　　　80　　56500　
　　27　　 -25　　 108　　56000　
　　 1　　 -42　　 129　　55500　
　　29　　 -44　　 166　　55000　
　　 1　　 -51　　 209　　54500　
　　10　　 -59　　 256　　54000　
　　 3　　-100　　 315　　53500　
　 193　　 -55　　 415　　53000　
　　 8　　 -90　　 475　　52750　
　　 2　　　　　　 540　　52375　
　　12　　-170　　 590　　52000　
　　 5　　-190　　 660　　51750　
　　21　　-225　　 885　　51000　
　　 8　　　　　　1085　　50500　　2625 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1180　　50250　
　　 7　　-485　　1270　　50000　　2290 　　+280　　　 1　
　　 1　　-205　　1500　　49500　
　　 1　　　　　　1760　　49000　　1780 　　+210　　　 5　
　　 9　　-235　　1970　　48750　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1595 　　+100　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48375　　1515 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1435 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48125　　1390 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1255 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2755　　47500　　1210 　　+110　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47250　　1115 　　 +70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1050 　　　 0　　 111　
　　　　　　　　　　　　　46750　　1015 　　+135　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 940 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 820 　　 +90　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 775 　　 +60　　　11　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 730 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 680 　　 -20　　　 1　
　　 1　　-465　　4715　　45000　　 645 　　 -60　　　74　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 605 　　 -50　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 570 　　 +20　　　36　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 540 　　　　　　　29　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 510 　　 -40　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 485 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 455 　　　　　　　36　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 430 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 455 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 390 　　　　　　　 9　