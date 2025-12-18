　18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は354枚だった。うちプットの出来高が319枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の36枚（30円高440円）。コールの出来高トップは4万9000円の15枚（2225円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　37　　61000　
　　11　　　　　　　78　　59000　
　　 4　　 -28　　 172　　57000　
　　 1　　 -30　　 350　　55000　
　　 1　　　　　　 465　　54000　　5700 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 755　　52500　
　　15　　　　　　2225　　49000　
　　　　　　　　　　　　　46500　　1275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1270 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 630 　　 +50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 605 　　 +50　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 575 　　 +45　　　18　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 550 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 525 　　 +20　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 500 　　 +35　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 480 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 460 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 440 　　 +30　　　36　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 425 　　 +30　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 405 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 390 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 375 　　 +25　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 360 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 345 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 335 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 320 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 310 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 300 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 289 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 279 　　　-2　　　28　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 269 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 260 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 251 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 243 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 234 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 226 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 219 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 211 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35750　　 204 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 197 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 191 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 184 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34750　　 178 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　48 　　 -12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　23 　　　-4　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 8 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　-1　　　 8　


株探ニュース