日経225オプション3月限（18日日中） 4万1000円プットが出来高最多36枚
18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は354枚だった。うちプットの出来高が319枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の36枚（30円高440円）。コールの出来高トップは4万9000円の15枚（2225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 37 61000
11 78 59000
4 -28 172 57000
1 -30 350 55000
1 465 54000 5700 2
1 755 52500
15 2225 49000
46500 1275 1
46000 1270 1
43000 630 +50 4
42750 605 +50 11
42500 575 +45 18
42250 550 18
42000 525 +20 18
41750 500 +35 11
41500 480 18
41250 460 11
41000 440 +30 36
40750 425 +30 19
40500 405 3
40250 390 3
40000 375 +25 7
39750 360 3
39500 345 3
39250 335 3
39000 320 27
38750 310 3
38500 300 3
38250 289 3
38000 279 -2 28
37750 269 4
37500 260 4
37250 251 4
37000 243 4
36750 234 4
36500 226 4
36250 219 4
36000 211 0 4
35750 204 4
35500 197 3
35250 191 2
35000 184 1
34750 178 1
25000 48 -12 2
20000 23 -4 9
12000 8 3
10000 5 -1 8
株探ニュース
